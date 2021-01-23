تكفير الذنوب في دقيقتين قبل صلاة الفجر.. ردد هذا الدعاء ولو مرة واحدة

من تلك الأمور التي لا غنى عنها على مدار حياتنا، فلأن كل بني آدم خطاء نظل دائمًا بحاجة إلى

بل وأقل من هذا الوقت، فقد نقع في

وليس معصية واحدة في لحظة ، الأمر الذي يتطلب وجود طريقة

خاصة في ظل كثرة وتعدد وتنوع المغريات والمحفزات على ارتكاب

الذنب

في عصرنا هذا، فصار إيجاد طريقة

ضرورة عصر.

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أفضل ما يقال بعد صلاة الفجر

افضل ما يقال بعد صلاة الفجر فيما ورد عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- فضائل عدّةٌ للمكوث بعد صلاة الفجر مع ترديد بعض الأذكار، من افضل ما يقال بعد صلاة الفجر من الأذكار التي وردت فيها أحاديث نبويةٌ ما ورد أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- كان ذات مرّةٍ يغدو ويأتي بعد صلاة الفجر وزوجته جويرية -رضي الله عنها- ماكثةٌ تذكر الله -تعالى- حتى طلعت الشمس، فلمّا رآها رسول الله على هيئتها منذ صلاة الصبح قال لها: «لقَدْ قُلتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لو وُزِنَتْ بما قُلْتِ مُنْذُ اليَومِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ».

