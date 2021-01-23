اقتصاد الإمارات.. 19.7 مليار درهم تسهيلات البنوك الوطنية لغير المقيمين خلال 11 شهرا

بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك الوطنية الإماراتية لعملائها من غير المقيمين 19.7 مليار درهم خلال 11 شهرا من العام 2020 وذلك بحسب ما تظهره الإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي.





ويعكس استمرار تقديم التسهيلات لهذه الشريحة من العملاء الملاءة المالية القوية التي تتمتع بها البنوك الوطنية والجهاز المصرفي الإماراتي بشكل عام وذلك رغم حالة التباطؤ التي شهدها القطاع في جميع أنحاء العالم خلال النصف الأول من العام الماضي نتيجة جائحة كورونا.





اِقرأ أيضًا:





ومع تواصل نشاط البنوك الوطنية في تقديم التمويلات فقد ارتفع الرصيد الإجمالي للتسهيلات التي حصل عليها غير المقيمين 149 مليار درهم تقريبا في نهاية شهر نوفمبر 2020.





ويتضح من خلال إحصائيات المصرف المركزي أن حركة التسهيلات المالية لغير المقيمين شهدت نموا متدرجا اعتبارا من الربع الأول من العام الماضي حيث بلغ إجمالي الرصيد التراكمي لها 138.16 مليار درهم مقارنة مع 129.34 مليار درهم في ديسمبر 2019.





وفي أعقاب تسوية غير المقيمين لبعض الالتزامات المستحقة عليهم في الربع الثاني من العام الماضي، فقد عادت البنوك الوطنية لتقديم المزيد من التسهيلات المالية في الربع الثالث حتى استقر الرصيد عند المستوى المسجل في شهر نوفمبر من العام ذاته.





يشار إلى أن التسهيلات المالية المقدمة لغير المقيمين شكلت نحو 8.3% من إجمالي الرصيد الإجمالي للقروض التي قدمها الجهاز المصرفي في الدولة خلال 11 شهرا من العام 2020 والتي وصلت الى 1.795 تريليون درهم.