ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الظهور الأول لـ ماندزوكيتش.. صدام قوي بين ميلان وأتلانتا في الدوري الإيطالي

السبت 23/يناير/2021 - 09:42 ص
فريق ميلان
فريق ميلان
Advertisements
محمد السعيد
يستضيف فريق إيه سي ميلان نظيره أتلانتا اليوم، السبت، في تمام السابعة مساء، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق إيه سي ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، لتأمين صدارته لجدول ترتيب الكالتشيو.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة ميلان الظهور الأول للمهاجم الكرواتي  ماريو ماندزوكيتش بعدما أعلن ستيفانو بيولي، أمس الجمعة، جاهزيته لخوض مواجهة أتلانتا.

وأعلن نادي ميلان الإيطالي، الثلاثاء الماضي، تعاقده رسميًا مع المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، في صفقة انتقال حر.

وكانت آخر تجارب المهاجم الكرواتي نجم يوفنتوس السابق، مع الدحيل القطري، قبل أن يفسخ تعاقده معه في يوليو الماضي.

في المقابل يطمح أتلانتا في استعادة نغمة الانتصارات أمام الروسونيري، بعد التعادل آخر مباراتين في الدوري الإيطالي أمام جنوى بدون أهداف، وأمام أودينيزي  1 - 1.

ويتصدر ميلان جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة، بفارق 3 نقاط عن إنتر صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد  في المركز السادس بـ 33 نقطة.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الدوري الإيطالي .. استبعاد إبراهيموفيتش من مباراة ميلان وسامبدوريا

الدوري الإيطالي.. التعادل يحسم اللقاء بين فيرونا وكالياري

الدوري الإيطالي.. ميلان يحاول تعزيز الصدارة الليلة أمام بارما

الدوري الإيطالي .. ميلان يسعى لإيقاف نزيف النقاط أمام ساسولو.. وإنتر يستضيف سبيزيا

الدوري الإيطالي.. شوط أول سلبي بين تورينو وبولونيا

تشكيل ميلان لمواجهة ساسولو بالدوري الإيطالي

ترشيحاتنا

سيف زاهر: موسيماني أعطى دشا ساخنا للاعبي الأهلي وطلب إعادة أحمد عبدالقادر من سموحة

والدتي اسمها شمعة.. تصريحات جريئة لـ ريهام عبد الغفور لأول مرة

بسبب الميمز.. سيناتور أمريكي يتحول إلى مطلب جماهيري على سويت شيرت

الدعاء باسم الله الأعظم للرزق في الصباح .. أوسع أبواب الخير ويغفل عنه الكثيرون

هل ترك الصلاة يعد من صغائر الذنوب ويكفي الاستغفار لتكفيرها؟

لسان كوفيد.. علامات خطيرة تشير إلى الإصابة بكورونا ومطالبات بإعلانها رسميا | صور

Advertisements

سيف زاهر: موسيماني أعطى دشا ساخنا للاعبي الأهلي وطلب إعادة أحمد عبدالقادر من سموحة

لاعب الأهلي المعار لـ سموحة: هدفي العودة لبيتي ومنافسة لاعب كبير مثل أفشة

أحمد حسن يفتح النار على مسئولي بيراميدز: من الذي يختار صفقات الفريق

رسميًا.. الكاف يعلن عقوباته ضد الزمالك و3 لاعبين في أحداث نهائي أبطال أفريقيا

الأهلي: بايرن ميونخ طلب التعاون معنا فى مونديال الأندية وقميص الفريق لن يتغير فى البطولة

حظوظ منتخب مصر لكرة اليد فى بلوغ ثمن نهائي كأس العالم

مسئول سابق بالزمالك: سأشجع الأهلي في مونديال الأندية.. وعقد شيكابالا لم يكن يسمح بتوقيع عقوبات مالية عليه

الرجاء المغربي يحسم موقفه من ضم حميد أحداد

فرج عامر: فلوس سموحة مبروكة وما حدث فى مباراة بيراميدز كارثة

رسميا.. سموحة يشكو حكام مباراة بيراميدز للجنة الثلاثية.. ويهدد بالتصعيد للفيفا

موعد مباراة أسوان ضد الزمالك في الدوري والقناة الناقلة

سموحة: حسام لن ينتقل إلى الزمالك.. وثنائي الأهلي إضافة للفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 360 ألف جنيه.. مواصفات سكودا سكالا موديل 2021 | صور

بإطلالة عصرية.. أسما شريف منير تتألق في أحدث ظهور لها

أغرب 3 سيارات في التاريخ.. ماركات لن تتوقعها | صور