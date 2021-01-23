الظهور الأول لـ ماندزوكيتش.. صدام قوي بين ميلان وأتلانتا في الدوري الإيطالي





ويسعى فريق إيه سي ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، لتأمين صدارته لجدول ترتيب الكالتشيو.





ومن المتوقع أن تشهد مباراة ميلان الظهور الأول للمهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش بعدما أعلن ستيفانو بيولي، أمس الجمعة، جاهزيته لخوض مواجهة أتلانتا.





و أعلن نادي ميلان الإيطالي، الثلاثاء الماضي، تعاقده رسميًا مع المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، في صفقة انتقال حر.





وكانت آخر تجارب المهاجم الكرواتي نجم يوفنتوس السابق، مع الدحيل القطري، قبل أن يفسخ تعاقده معه في يوليو الماضي.

في المقابل يطمح أتلانتا في استعادة نغمة الانتصارات أمام الروسونيري، بعد التعادل آخر مباراتين في الدوري الإيطالي أمام جنوى بدون أهداف، وأمام أودينيزي 1 - 1.

ويتصدر ميلان جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة، بفارق 3 نقاط عن إنتر صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد في المركز السادس بـ 33 نقطة.







يستضيف فريق إيه سي ميلان نظيره أتلانتا اليوم، السبت، في تمام السابعة مساء، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الإيطالي.