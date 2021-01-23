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حوادث

حقيقة تعرض أسرة مواطن للبطش والتهديد بالقتل ومحاولة الاستيلاء على ممتلكاتها بالشرقية

السبت 23/يناير/2021 - 01:00 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا خبرًا يُفيد تعرض أسرة مواطن مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية، للبطش والتهديد بالقتل ومحاولة الاستيلاء على ممتلكاتهم.

وتبين من فحص القصة المتداولة حدوث مشاجرة بين كلًا من طرف أول (عامل – زوجته، مقيمان بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية) وطرف ثان (3 أشخاص، مقيمين بذات دائرة المركز) على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة دون حدوث إصابات بسبب قيام "أغنام الطرف الثانى" بالنزول للأرض الزراعية الخاصة بالطرف الأول وإتلاف بعض المزروعات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالفحص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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