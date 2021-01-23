وزير النقل يكشف تفاصيل مشروع خط القطار السريع بين 6 أكتوبر وأسوان .. فيديو

قال كامل الوزير وزير النقل، إن نسبة الإشغال في قطار الصعيد بقطارات الـ vip والفاخر 120 % .





وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ركاب الصعيد كرماء ورجالة وبيدفعوا ".





وأكمل الوزير:" هناك مشروعات تنموية كثيرة في الصعيد في كافة المجالات وبالتالي يتم العمل على إنشاء خط قطار سريع من أكتوبر مرورا بالفيوم وبني سويف وقنا وسوهاج ووصولا إلى أسوان ويسير الخط غرب النيل".

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وتابع :" القطار السريع الكهربائي يكون حوله أسوار بارتفاع 3 متر خرساني لمنع مرور أي مواطن من أمام السكة".





وتالع:" يتم ربط موانئ البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط عن طريق القطار السريع وهذا أمر في غاية الأهمية والقطار السريع قناة سويس جديدة ونحن نحمي البضائع المصرية ".





واضاف:" العالم يسير في اتجاه خطوط الجر الكهربائي والقطارات السريعة الكهربائية للحفاظ على البيئة ونقل عدد أكبر من الركاب ".





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تنفق مليارات من الجنيهات ومن غير المعقول أنه بعد تدشين هذه المشروعات توجد أحواض استزراع سمكى فى المنزلة.



