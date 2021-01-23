ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير النقل يكشف تفاصيل مشروع خط القطار السريع بين 6 أكتوبر وأسوان .. فيديو

السبت 23/يناير/2021 - 09:18 م
كامل الوزير
كامل الوزير
Advertisements
هاني حسين
قال  كامل الوزير وزير النقل، إن نسبة الإشغال في قطار الصعيد بقطارات الـ vip والفاخر 120 % .

وأضاف كامل الوزير  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   ركاب الصعيد كرماء  ورجالة وبيدفعوا ".

وأكمل الوزير:"  هناك مشروعات تنموية كثيرة في الصعيد في كافة المجالات وبالتالي يتم العمل على إنشاء خط قطار سريع من أكتوبر مرورا بالفيوم وبني سويف وقنا وسوهاج ووصولا إلى أسوان ويسير الخط غرب النيل".
.
وتابع :"  القطار السريع الكهربائي  يكون حوله  أسوار بارتفاع 3 متر خرساني لمنع مرور أي مواطن من أمام السكة".

 وتالع:"  يتم ربط موانئ البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط عن طريق القطار السريع وهذا أمر في غاية الأهمية والقطار السريع قناة سويس جديدة ونحن نحمي البضائع المصرية ".

 واضاف:"   العالم يسير في اتجاه خطوط الجر الكهربائي والقطارات السريعة الكهربائية  للحفاظ على البيئة ونقل عدد أكبر من الركاب ".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع  الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.
 
 قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تنفق مليارات من الجنيهات ومن غير المعقول أنه بعد تدشين هذه المشروعات توجد أحواض استزراع سمكى فى المنزلة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد... الرئيس السيسي يتفقد مشروع الفيروز للاستزراع السمكي

تدشين 34 سفينة.. الرئيس السيسي يستمع إلى مواصفات مراكب الصيد خلال افتتاح مشروع الفيروز

صور تذكارية لـ الرئيس السيسي بعد افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي

الشركة الوطنية: توزيع منتجات مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بـ 15 محافظة

تعليقا على مشروع الفيروز..محلل سياسي: تطوير شامل في سيناء

ربط البحرين.. أحمد موسى: القطار السريع قناة سويس جديدة.. فيديو

ترشيحاتنا

خالد الغندور: نادي الزمالك يصدر بيانا بعد قليل

إصابة لاعب الإسماعيلي بارتجاج في المخ

برافو.. خالد الغندور يعلق على تعادل الزمالك وأسوان.. شاهد

مصير امتحانات نصف العام بجامعة الأزهر.. وموعد انتهاء الإجازة

كورونا ينهي حياة 4 وزراء في الحكومة الزيمبابوية

أخبار النادي الأهلي: العودة لصدارة الدوري.. وصرف 60 مليون جنيه قبل مونديال الأندية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. 3 أخطاء غير متوقعة تكرف الشاي

لـ الرجال.. تعرف على فوائد الشاي بالرمان الصحية

أصل الحكاية| تعرف على رحلة فولفو من الأيادي السويدية إلى الصينية