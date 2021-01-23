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رياضة

مانشستر سيتي يفلت من كمين تشيلتنهام في كأس إنجلترا

السبت 23/يناير/2021 - 09:45 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
تخطى مانشستر سيتي، عقبة تشيلتنهام، في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما نجح الفريق السماوي في التغلب عليه ( 3 – 1)، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس إنجلترا.

ولعب مانشستر سيتي المباراة بتشكيل أغلبه من الاحتياطيين، وفضل المدير الفني بيب جوارديولا للفريق السماوي، إراحة العديد من الأساسيين في تلك المواجهة. وتقدم ألفي ماي لتشيلتنهام في الدقيقة 59، ثم تعادل فيل فودين في الدقيقة 81 لصالح السيتي.

وأضاف جابريال خيسوس الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 84، قبل النهاية بلحظات.

وقبل أن ينهي حكم اللقاء، المواجهة، نجح فيران توريس، في إضافة الهدف الثالث لصالح السيتي، لتنتهي المواجهة بتأهل وفوز السيتيزن ( 3 – 1).
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