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سيارات

شاهد.. سباق مثير بين تيسلا S واستون مارتن .. فيديو

السبت 23/يناير/2021 - 11:02 م
تيسلا واستون مارتن
تيسلا واستون مارتن
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أماني نوار
تعتبر سباقات التسارع ، واحدة من أفضل السباقات في عالم السيارات فعند رؤية سيارتين لتحديد أيهما أفضل يجب عليك أن تشاهدهما اثناء التسارع. 

وفي الفيديو المنشور سترى سيارة تيسلا موديل S تنافس استون مارتن DBS في سباق تسارع مثير.

وبالنسبة لسيارة تيسلا موديل S  فقد خلقت لنفسها سمعة قوية في السباقات وسط السيارات الخارقة ، وحصلت على قدر كبير من التعديلات ، وأصبحت تنافس العديد من سيارات السباق ، السيارة تولد قوة 835 حصان ،إلى العجلات الأربع ، وفي نفس الوقت تولد تولد قوة 725 حصان فقط للعجلات الخلفية.


وبمجرد مشاهدة السباق ستتوقع أن تفوز تيسلا فيه ، حيث انتصرت السيارة في سباق الربع ميل ، و تنافست السيارتين في سباق 0-160-0 كلم/ساعة، لكن نتيجة هذا السباق سنتركها لك لمعرفتها في الفيديو.


وفي نهاية السباق ، هل تفضل شراء سيارة تيسلا S  الكهربائية أم استون مارتن حيث ان سيارة استون مارتن تحتوي على محرك  في V12 وهو من أفضل المحركات التي يتم استخدامها في سيارات السباق  بالإضافة إلى اداء أستون مارتن ذي الصوت العذب.

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