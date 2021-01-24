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أخبار العالم

قصف لـ البوليساريو على نقطة حدودية بين موريتانيا والمغرب.. والجيش المغربي يرد

الأحد 24/يناير/2021 - 04:51 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت وكالة أنباء "الأخبار" الموريتانية أن معبر الكركرات الحدودي مع المغرب تعرض لقصف بـ3 قذائف أطلقتها جبهة "البوليساريو".

وقالت البوليساريو إنها وجهت 4 صواريخ استهدفت بها الكركرات ومحيطها.

وأكدت الوكالة الموريتانية أن القصف لم ينتج عنه أي خسائر بشرية.

ونقلت الوكالة عن مصدر مغربي قوله إن الجيش المغربي رد على مصدر القصف.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القصف يعد الأول من نوعه للمعبر الحدودي الذي ترتبط المغرب عبره بموريتانيا وغرب إفريقيا، وذلك منذ إعلان المغرب إعادة فتح معبر الكركرات منتصف نوفمبر الماضي، بعد وقف حركة السير عبره لقرابة شهر من طرف نشطاء صحراويين.

وكانت المملكة المغربية حصلت على اعتراف أمريكي بسيادتها على الصحراء الغربية بالتزامن مع إعلام توقيع على اتفاق سلام مع إسرائيل.
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