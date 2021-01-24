صورة أول متلقي لقاح كورونا من الأطقم الطبية

ينشر موقع صدى البلد أول صورة لمدير مستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية،الدكتور محمد حسن،وهو أول من حصل على لقاح كورونا الصيني، اليوم.





وأضاف، متلقي اللقاح في تصريحات لصدى البلد، "أن اللقاح ثبت فعاليته ولا داعي للخوف منه، واللقاح آمن ولا أشعر بأي خوف أو خطر المهم الوباء يمشي وإن شاء تقدر نسيطر عليه".





واعلنت وزارة الصحة والسكان، عن بدء تجهيزات تلقيح الأطقم الطبية، بلقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.





وأوضحت الوزارة صورة الإقرار الذي يوقع عليه الأطباء لموافقتهم على تلقي تطعيم لقاح كورونا في مستشفى أبو خليفة للعزل في الإسماعيلية، وأيضًا صورة حقنة لقاح سينوفارم الصيني.





وأوضحت الوزارة، أنه يتطلب إجابة الأطقم الطبية على 14 سؤالا منها هل يعاني اليوم أو خلال العشر أيام الماضية من أي عرض من هذه الأعراض (قشعريرة ـ حمى ـ سعال ـ ضيق التنفس ـ آلام في العضلات والجسم ـ الصداع ـ فقدان للطعم أو الرائحة ـ التهاب الحلق ـ احتقان أو سيلان الأنف ـ الغثيان والقيء أو الاسهال).





والإجابة أيضا حول إصابته خلال الثلاثة أشهر الماضية بعدوى كوفيد 19 أو تم الاشتباه في إصابتك به، وهل تلقيت تطعيمات في غضون 14 يوما مثل تطعيم الإنفلونزا الموسمية.





وأضافت الوزارة، أن كارت متابعة لقاح فيروس كورونا المستجد، يتمضمن الرقم التسجيلي والاسم الرباعي لمتلقي اللقاح، والرقم القومي، ورقم الهاتف، وتاريخ الجرعة الأولى، واسم المسؤول عن التطعيم، واسم المنشأة الطبية، وموعد تلقي الجرعة الثانية، وتاريخ الجرعة الثانية، واسم المسؤول عن التطعيم.





وقالت وزارة الصحة والسكان، إن اليوم الأحد تنطلق أولى دفعات التطعيم بلقاح كورونا الصيني «سينوفارم» في مصر.





وأكد مصدر بوزارة الصحة، في تصريحات لصدى البلد، أن التطعيم سيبدأ بثلاثة مستشفيات، أبو خليفة في الإسماعيلية، والنجيله بمطروح، والعجوزه بالجيزة، وذلك بالدفعة الأولى من اللقاحات المخصصة، لتطعيم الأطقم الطبية بها.





وأعلن اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، التعاقد مع شركة "R-pharma" وشركة "Serum Institute" الهندية، المصنعين للقاح فيروس كورونا "أسترازينيكيا/أكسفورد"؛ للحصول على 20 مليون جرعة.





وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، إن اللقاحات آمنة وفعالة، ويتم توفير لقاحات كورونا بناء على توجهات القيادة السياسية لوقاية المواطنين من عدوى كورونا.



