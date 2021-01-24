لو مبتحبهاش .. طريقة عمل السبانخ بـ 4 وصفات جديدة

تحتوي السبانخ قدرا كبيرا من الفوائد والعناصر الغذائية المفيدة للصحة ولكن البعض لا يحب تناولها بالصورة التقليدية التى تعد داخل البيوت المصرية.





نقدم لكم طريقة عمل السبانخ بـ 3 وصفات غير تقليدية وسريعة لترضى جميع الاذواق ويحصل على كل أفراد أسرتك على فوائدها.





طريقة عمل سبانخ بالمشروم والكريمة:





مقادير سبانخ بالمشروم والكريمة

سبانخ

مشروم

لبن كريمة

مسترده حب

مستردة ديجون

جبنة بارميزان مبشورة

ملح فلفل أسود

طريقة تحضير سبانخ بالمشروم والكريمة:

* قطعى السبانخ و إخلطيها بالكريمة واللبن و أخلطى القليل من المستردة الديجون والمستردة الحب.





* أضيفى الملح والفلفل الأسود و المشروم الطازج المقطع و أضيفى خليط السبانخ بالكريمة لخليط المشروم. بالمستردة و ادخلى السبانخ الفرن وأضيفى الجبنة الباررميزان المبشورة قبل تمام النضج.





طريقة عمل برجر السبانخ لـ اماني رفعت :

مقادير برجر السبانخ

4 كوب سبانخ فريش

4 عود بصل اخضر شرائح رفيعة

فص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة كمون

نصف كيلو لحم مفروم

ملح فلفل

زيت زيتون

عيش كيزر

مايونيز للتقديم

بصل احمر شرائح للتقديم

طريقة تحضير برجر السبانخ:

* اخلطى السبانخ مع الثوم واللحم المفروم و البصل الاخضر فى بولة متوسطة و ضيفى الكمون و الملح والفلفل و ابدأى بتكوير الخليط جيدا.





* حمرى البرجر على النار من الاتجاهين حتى يصبح اللون بنيا و ارفعيها من النار و ضعيها على العيش الكيزر مع المايونيز و البصل و تقدم.





طريقة عمل بيض بالسبانخ ل أميرة شنب :





مقادير بيض بالسبانخ

5 بيضات

زيت

ذرة

ملح وفلفل

سبانخ فريش اوراق صغيرة

جبنة شيدر لايت

كريمة لايت

لبن خالي الدسم

1 ملعقة دقيق

بابريكا

طريقة عمل بيض بالسبانخ:

* ادهني طبق الفرن بالزيت ثم ضعي السبانخ وفوقها الكريمة واللبن وتبليها بالملح والفلفل وجزء من الجبنة ثم البيض و البابريكا.





* حافظي على الصفار ليكون عيون ثم ضيفي باقي الجبنة وادخليها الفرن لمدة 15 دقيقة او الى تمام النضج وقدميها على الفطار او العشاء.









طريقة عمل بيوريه دجاج بالسبانخ:





مقادير بيوريه دجاج بالسبانخ

سبانخ مجمدة

صدور دجاج مفرومة

كوسة مفرومة

بصل مفروم

جزر مفروم

جزر مفروم

ثوم مفروم

تفاح مفروم

جبنة بارميزان مبشورة

مرقة

طريقة عمل بيوريه دجاج بالسبانخ:

* ضعى المرقة على النار ثم ضيفى الدجاج والبصل والثوم و ضيفى الجزر والكرات ثم السبانخ و ضيفى الكوسة و التفاح و اتركيها حتى ينضج الدجاج و يتجانس الخليط.



