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أخبار البلد

تحرير محاضر لـ 95 بائعا متجولا مخالفا و94 راكبا لـ عدم ارتداء الكمامة في المترو

الأحد 24/يناير/2021 - 05:44 م
حملة مترو الأنفاق
حملة مترو الأنفاق اليوم
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حمادة خطاب
قامت الإدارة العامة للأمن الداخلي بـ مترو الأنفاق بوضع خطة عمل تستمر من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساء بقيادة  اللواء أحمد شكري مدير عام الإدارة العامة للأمن وكل من اللواء إبراهيم بخيت والعميد محمد عبدالكريم، حيث قامت الحملة باستهداف عدد من محطات الخط الأول ( المرج الجديدة - المرج - عزبة النخل - المطرية - عين شمس - سراى القبة - منشية الصدر - كوبرى القبة - الدمرداش - غمرة - الشهداء - السيدة زينب ) وأيضًا عدد من محطات الخطين الثاني والثالث للمترو . 

أوضحت الشركة في بيانها أن مثل هذه الحملات الغرض منها القضاء على كافة الظواهر السلبية داخل مرفق مترو الأنفاق وإحكام السيطرة على حركة الركاب عبر بوابات الدخول والخروج كما تهدف أيضا إلى تسهيل ركوب المواطنين وعدم الانتظار على الأرصفة وكذلك الالتزام بارتداء الكمامة وعدم نزعها داخل القطارات ومن يخالف ذلك يتم توقيع الغرامة الفورية المقررة بخمسين جنيهًا ومن يمتنع يتم عمل محضر بمعرفة الشرطة وأيضًا للتصدى لظاهرة الباعة الجائلين والمتسولين داخل القطارات وضبطهم وتسليمهم إلى شرطة المحطة لعمل محاضر لهم.  

وأعلنت الشركة أن إجمالى المجهودات خلال الأسبوع الماضي تسليم عدد ٩٥ بائعا متجولا إلى شرطة المترو وتم عمل محاضر لهم، كما تم عمل محاضر لعدد ٩٤ راكبا لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامة.  

وتتمنى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وجميع قيادتها والعاملين بها رحلات آمنة وخدمات تليق بجميع مستخدمى هذا المرفق الحيوي والهام والذى يخدم الملايين من المصريين يوميًا.
تحرير محاضر لـ 95 بائعا متجولا مخالفا و94 راكبا لـ عدم ارتداء الكمامة في المترو
تحرير محاضر لـ 95 بائعا متجولا مخالفا و94 راكبا لـ عدم ارتداء الكمامة في المترو
تحرير محاضر لـ 95 بائعا متجولا مخالفا و94 راكبا لـ عدم ارتداء الكمامة في المترو
تحرير محاضر لـ 95 بائعا متجولا مخالفا و94 راكبا لـ عدم ارتداء الكمامة في المترو
تحرير محاضر لـ 95 بائعا متجولا مخالفا و94 راكبا لـ عدم ارتداء الكمامة في المترو
تحرير محاضر لـ 95 بائعا متجولا مخالفا و94 راكبا لـ عدم ارتداء الكمامة في المترو
تحرير محاضر لـ 95 بائعا متجولا مخالفا و94 راكبا لـ عدم ارتداء الكمامة في المترو
تحرير محاضر لـ 95 بائعا متجولا مخالفا و94 راكبا لـ عدم ارتداء الكمامة في المترو
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