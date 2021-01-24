وزير الري الأسبق: اتحاد مصر والسودان السبيل الوحيد لحل أزمة سد النهضة

قال محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن تمسك السودان بحل إفريقي لأزمة سد النهضة له شق إيجابي وآخر سلبي.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يرى تغاضي عن التزامات السودان بشأن أزمة سد النهضة، وأن اتحاد مصر والسودان السبيل الوحيد لحل أزمة سد النهضة.





وأضاف أن مصر والسودان يجب أن يكون هناك اتفاقًا بشأن أرقام حصص الدولتين من مياه نهر النيل، لأن ما نراه في المطالب السودانية اقتصارها على الحفاظ على بعض السدود السودانية وتوليد الكهرباء.





وأوضح أن هدف إثيوبيا الأساسي كسب الوقت وعدم الوصول لحلول أو اتفاقات وعلى مصر أن تتحرك دوليا مع السودان للاتفاق على كل التفاصيل حتى نصل إلى حل سلمي شريطة اتحاد مصر والسودان.



