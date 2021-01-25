مجتمع الميم.. مسؤولة عابرة جنسيًا ووزير مثلي في إدارة بايدن.. فيديو

تعد إدارة جو بايدن مثالًا على التعددية والتنوع من الأقليات العرقية، وفئات مجتمع الميم من ذوي الميول الجنسية المختلفة، فبعد اختيار "بيت بوتيجيج" لتولي وزارة النقل الأمريكية كأول وزير مثلي الجنس، يأتي ترشيح الدكتورة"راشيل ليفين" لمنصب مساعدة وزير الصحة الأمريكية لتصبح أول مسئولة فيدرالية عابرة جنسيًا ، وفقًا لتقرير قناة الغد.





وأضاف التقرير أن "ليفين" بصفتها سكرتيرة الصحة بولاية بنسلفانيا ،صعدت إلى الصدارة فى الفترة الاخيرة واصبحت الوجه الأبرز فى فريق مكافحة كورونا لقيادتها الصحة العامة فى الولاية لوباء فيروس كورونا .





ولفت التقرير إلى أن "ليفين" تحظى بدعم كبير وثناء من الرئيس "جو بايدن" حيث وصف بايدن تعيينها بأنه"خيار تاريخي ومؤهل للغاية للمساعدة في قيادة الجهود الصحية لإدارتنا".





وأوضح التقرير أن مسيرة "ليفين" المهنية لم تخلى من تنمر الكثيرين بسبب عبورها الجنسي خاصة من رموز الحزب الجمهوري .





وفى هذا الإطار قالت مارا كيسلينج، المديرة التنفيذية للمركز الوطني الأمريكي للمساواة بين الجنسين: "ان الرئيس المنتخب بايدن طوال حملته قال إن إدارته ستمثل أمريكا. اليوم، أوضح أن المتحولين جنسيًا جزء مهم من بلدنا".





وأضافت أن "ليفين"أتى ترشيحها بعد موسم انتخابي ترشح فيه عدد قياسي من مرشحي مجتمع الميم، لكن بعد أربع سنوات من إدارة رئاسية ألغت بشكل متكرر تدابير الحماية للأشخاص المتحولين جنسيًا - في الرعاية الصحية والتوظيف الفيدرالي والسجون الفيدرالية وملاجئ المشردين وخدمات الإسكان الأخرى تلقي التمويل الفيدرالي.



