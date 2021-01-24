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أخبار العالم

صديقة كريستيانو رونالدو تستعرض جمالها على إنستجرام .. صور

الأحد 24/يناير/2021 - 09:03 م
صديقة كريستيانو رونالدو
صديقة كريستيانو رونالدو
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محمد بدران

شاركت الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، جمهورها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، صورا جديدة لها.


وظهرت جورجينا رودريجيز، في الصورة بملابس كاجوال انيقة، مرتدية ترينج قطنيا نال إعجاب متابعيها، وانهالت عليها تعليقات الجمهور.


كان رونالدو قد أحرز الهدف رقم 760 له في مسيرته بشباك نابولي، خلال فوز اليوفي بلقب كأس السوبر الإيطالية عقب التفوق على نادي الجنوب بهدفين نظيفين.


وكتب الحساب الرسمي للاتحاد التشيكي على "تويتر": "قامت لجنة التاريخ والإحصاء في الاتحاد التشيكي لكرة القدم، بإحصاء جميع الأهداف التي سجلها أسطورتنا جوزيف بيكان، وأردنا أن نعلن أنه سجل 821 هدفًا رسميًا وليس 759".


رونالدو تجاوز منذ وقت قريب رقم الأسطورة البرازيلي بيليه، الذي سجل 757 هدفا خلال مسيرته الكروية، منها 688 هدفا على مستوى

الأندية مع سانتوس وكوزموس، و77 هدفا مع منتخب البرازيل.

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