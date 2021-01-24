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منوعات

خاص| جدة الطالب .. الحاجة نادية تكشف كواليس احتضانها للرئيس السيسي خلال زيارته لأكاديمية الشرطة

الأحد 24/يناير/2021 - 10:51 م
صدى البلد
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أحمد شريف

في مشهد إنساني ومؤثر احتضنت سيدة مسنة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لأكاديمية الشرطة، يوم الجمعة الماضية، تعبيرا عن حبها له، وشكره على مجهوداته الكبري لجعل مصر في للأفضل.


تحدث موقع صدى البلد، مع الحاجة "نادية سليم"،  صاحبة  الصورة  الشهيرة  التي تم التقاطها وهي تحتضن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أثناء تفقده لأكاديمية الشرطة، لتفصح عن بعض كواليس لقائها مع الرئيس السيسي.


وأوضحت الحاجة نادية، أن هناك معلومة مغلوطة تم تداوله عنها، قيل إنها والدة أحد الطلاب بأكاديمية الشرطة، ولكن في الحقيقة هي جدته وأنها في سن والدة الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وقالت الحاجة "نادية"، إنها احتضنت الرئيس السيسي للتعبير عن حبها له، لكونه رئيسًا يحمل كل معاني الإنسانية ويحب وطنه بإخلاص وتفانٍ، لافته أنها كانت تود أن تشكر الرئيس على إنجازاته على طريقتها الخاصة من خلال احتضانه  كأمه.


ترى الحاجة "نادية"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بالعديد من الإنجازات الهائلة خلال فترة توليه الرئاسة، وجعل مصر من أكبر الدول العربية والإفريقية ، لعيد مصر إلى مكانتها الحقيقية بين دول العالم، و نشر الأمن والأمان بمصر بعد سنوات من الخوف والإرهاب.


تعبر الحاجة " نادية"، عن حزنها لعدم تقدير البعض بمجهودات الرئيس، التي يقدمها للمواطنين من مشاريع قومية ذات قيمة كبيرة لا يقدره البعض أو يراها.


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