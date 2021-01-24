"القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي" تستجيب لشكوى أهالي العكريشة بالبحيرة

فى استجابة لما نشر فى خدمة " بين الناس " بموقع صدى البلد الاخبارى، أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان "قرية شبراويش بالدقهلية غارقة فى مياه الصرف الصحى .. صور ".





وجاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أفادت أنه :

بخصوص الصرف الصحي : جارٍ تنفيذ مشروع صرف صحي بقرية شبراويش التابعة لمركز أجا، ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة القائم على النتائج والممول من البنك الدولي بالدقهلية ، وتم عقد جلسة مجتمعية بالوحدة المحلية بشبراويش بتاريخ 13/1/2021 بحضور الشاكيين لمناقشة الشكاوى والمناطق المتضررة بالصرف الصحي وتم رصد جميع المناطق والاتفاق للمعاينة على الطبيعة مع اللجنة المجتمعية .





وتمت المعاينة بتاريخ 19/1/2021 لتلك المناطق، وإدراجها بالمشروع للقضاء على تلك المشاكل بشكل نهائي ، وتم التنبيه على المقاول بضرورة الاستجابة السريعة لأي شكاوى تخص طفح الصرف الصحي .





وتم نشر أرقام التواصل والشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقرية شبراويش للتواصل مع القائمين على التنفيذ لحل الشكاوى فور ورودها ، وبعد الانتهاء من المشروع سيتم القضاء على شكاوى الصرف الصحي بالقرية.



