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«وقائية الصحة»: مصر تشهد تصنيع لقاح كورونا قريبًا.. فيديو

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أسامة علي
قال الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن خطة تصنيع كورونا في مصر يأتي استمرارا للخطوات السابقة للدولة المصرية لتحديث بروتوكولات العلاج، والمشاركة في التجارب السريرية والدراسات الخاصة بمكافحة كورونا.

وأضاف عبد الفتاح خلال مداخلة مع "إكسترا نيوز"، أن سعي مصر لتصنيع لقاح كورونا تفعيلا لشعار الدولة المصرية "من أجل الإنسانية مصر تعمل"، ليس فقط من أجل شعبها وإنما شعوب القارة الافريقية والدول الصديقة والشقيقة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إلى أن الاتفاق على تصنيع اللقاح داخل مصر وصل مراحله النهائية، وستشهد الدولة في القريب العاجل تصنيع لقاح كورونا.

وقالت هالة زايد، وزيرة الصحة، إننا نأمل أن يكون اللقاح بداية انحسار الوباء في العالم ، وتابعت: نحن أول دول أفريقيا تبدأ في منح اللقاح لمواطنيها، متابعة: نأمل أن يحدث تحورات تعمل على إضعاف الفيروس حتى لا يكون احتياجنا للقاح دائم.

وأكملت: هناك عدالة مهنية وأخلاقية يجب أن تتبع في الحصول على اللقاح.
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