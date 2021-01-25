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الداخلية توجه رسالة قوية للدول التي توفر ملاذا آمنا للإرهاب .. فيديو

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:38 م
محمود توفيق ، وزير
محمود توفيق ، وزير الداخلية
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فرح علاء الخولي
قال محمود توفيق، وزير الداخلية، إن الوزارة تعي اهمية استمرار اليقظة الامنية ورصد تحركات التنظيمات الارهابية، التي تعتمد على استغلال المحيط الإقليمي الذي يشهد حالة من التوتر والعنف، وتنطلق منه الي زعزعة استقرار دول القارة الافريقية، لهذا تتكامل الجهود الامنية لمواجهة المحاولات اليائسة التي تدبرها رؤوس جماعة الإخوان الارهابية بالخارج للنيل من مصر وشعبها في نشر الشائعات وتحريف الحقائق والنيل من الشباب وتحريضهم على تدمير مقدرات وطنهم.

وتابع محمود توفيق، خلال كلمته في احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 69، أن التاريخ سيذكر بأن مكافحة الارهاب حق انساني، مؤكدا على اهمية تعاون الجهود الدولية والاقليمية لردع كل من يوفر للإرهابيين ملاذا آمنا، لممارسة الأنشطة الاجرامية والدعائية التي تهدد أمن وسلامة الدول.

واوضح ان مسار وزارة الداخلية متوازنا متكاملا لمكافحة الجريمة بشتى صورها، مما ادى الي انخفاض متميز في معدلات ارتكاب الجريمة الجنائية، وهو ما يعكس الجهود الامنية المضنية التي يطلع بها رجال الشرطة، الي جانب جهود الدولة في تطوير المناطق السكنية وغير الآمنة التي كانت تعد احد الاسباب الرئيسية لانتشار الجريمة.

وأضاف وزير الداخلية ، أن هناك تفاعلا جماهيريا بين الشعب والشرطة لحماية المجتمع للمساعدة في استقرار والحفاظ على الامن.

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