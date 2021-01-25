أرجو ألا تكون هذه الكلمة مؤلمة.. السيسي يوجه رسالة للمصريين وأصحاب الأعمال

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك فرصة كبيرة للصناعات الوطنية التى تغذى مطالب واحتياجات مبادرة حياة كريمة، مخاطبا أصحاب المصانع بالقطاع العام والخاصة "لدينا فرصة عظيمة لنقوم بعملية دفع قوية للصناعة خلال الثلاث سنوات المقبلة".

وأضاف الرئيس السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ 69، أن الدولة تتحدث عما يقرب من 500 مليار جنيه، لتلبية وتنفيذ هذه المبادرة.





ولفت الى أن هذا العمل لا يقتصر على شركات المقاولات فقط بل على جميع الشركات، المشاركة من أجل الخروج بشكل يليق بما يتم التفكير فيه، مشيرا إلى أن الدولة تضع أموالا كبير فى هذا المشروع، ولذلك نريد أن يكون هناك مشاركة.





وتابع : نحن نتعامل مع واقع غير منظم.. وارجوا الا تكون هذه الكلمة مؤلمة لأحد.. احنا هندخل على قري غير منظمة ولم يتم وضع تخطيط لها".





وتحتفل الدولة المصرية اليوم بمناسبة الذكرى الـ٦٩ لاعياد الشرطة التى تذكرنا بتضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية فى مواجهة قوات الاستعمار الانجليزى للدفاع عن مدينة الاسماعيلية عام ١٩٥٢ .





ولم ينته تضحيات رجال الشرطة عند هذة المعركة البطولية بل ظلت وزارة الداخلية تقدم الشهداء من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن .





وقدمت قوات الشرطة الباسلة العديد من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن فى مواجهة عنف جماعة الاخوان الارهابية خلال الفترة الماضية وخاصتا عقب سقوط حكم الجماعة الارهابية.