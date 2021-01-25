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محافظات

محافظ الفيوم: مصر تعيش في أمان بقوة وتماسك جهاز الشرطة وأبطال القوات المسلحة

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:45 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
قام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه كل من اللواء رمزي المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، والعقيد طارق محمد عادل المستشار العسكري للمحافظة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بإدارة فرق قوات الأمن بمنطقة العزب، بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ 69 للشرطة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ورئيس مكتب الرقابة الإدارية، ومدير مكتب المخابرات الحربية، ورئيس فرع الأمن الوطني، ورئيس مكتب الأمن القومي، وأعضاء مجلس الشيوخ عن المحافظة، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، واللواء ثروت المحلاوي حكمدار الفيوم، والعميد محمد عمار مدير إدارة قوات الأمن، وعدد من القيادات الأمنية. 
 
قال محافظ الفيوم إن جنود مصر البواسل هم درع مصر الأمين وحصنها الحصين، مؤكدًا أن مصرنا الغالية تعيش في أمان وسلام بقوة وتماسك جهاز الشرطة برجاله البواسل، وأبطال القوات المسلحة الذين يضحون بدمائهم من أجل حماية مقدرات الوطن وسلامة أراضيه. 

وأكد "الأنصاري" أن مصر تشهد إنجازات متعددة في مختلف القطاعات، في ظل قيادة رشيدة واعية للتحديات. 

ولفت محافظ الفيوم إلى أن الاستقرار والأمن يخلقان مناخًا جاذبًا للاستثمار، موجهًا التحية لشهداء الشرطة الذين بذلوا دماءهم الطاهرة فى سبيل أمن واستقرار الوطن. 

عقب ذلك، قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بإهداء درع المحافظة للسيد اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، تقديرًا لجهوده فى حفظ الأمن بكل ربوع المحافظة.


بعث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة الــ 69. 

 جاء في البرقية: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أهالي وأبناء محافظة الفيوم، أتقدم لفخامتكم بخالص التهانى القلبية، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة الــ 69، متمنيًا لكم دوام التقدم والنجاح، ولمصرنا الغالية دوام الرقي والازدهار". 

كما جاء في البرقية: "ثورة 25 يناير، أكدت وعي وإرادة الشعب المصرى العظيم فى رسم خريطة مستقبل وطنه؛ من أجل أن ينعم بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وإذ نجدد العهد بأن نبذل المزيد من الجهد خلال المرحلة القادمة من أجل دفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق رؤيتكم لمصر 2030، لكي ينعم الشعب المصري العريق بمزيد من الخير والرخاء والازدهار".

محافظ الفيوم: مصر تعيش في أمان بقوة وتماسك جهاز الشرطة وأبطال القوات المسلحة
محافظ الفيوم: مصر تعيش في أمان بقوة وتماسك جهاز الشرطة وأبطال القوات المسلحة
محافظ الفيوم: مصر تعيش في أمان بقوة وتماسك جهاز الشرطة وأبطال القوات المسلحة
محافظ الفيوم: مصر تعيش في أمان بقوة وتماسك جهاز الشرطة وأبطال القوات المسلحة
محافظ الفيوم: مصر تعيش في أمان بقوة وتماسك جهاز الشرطة وأبطال القوات المسلحة
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