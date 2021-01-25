على قمة جبل الطير.. جولة فى تاريخ كنيسة السيدة العذراء

كنيسة السيدة العذراء القائمة على قمة جبل الطير بـ المنيا ، تعد إحدى النقاط المهمة بمسار العائلة المقدسة فى مصر، خصوصا وأنها تطل من اعلى قمة الجبل على النيل .





ويعود تاريخ كنيسة السيدة العذراء الى الملكة هيلانه والدة الإمبراطور قسطنطين في عام ٣٢٨م والتى أمرت بإنشئها، لتكون مسارا ودربا من دروب الحج ، على خلفية مسار العائلة المقدسة.





وسمي جبل الطير الذى يحتضن الكنيسة ، لتكاثر تواجد مجموعة من طائر البوقيوس الأبيض، والتى تتخذ الجبل مقرا لها على مدار السنين و العقود ، كما اطلق عليه مسمي أو لقب دير البكرة وجبل الكهف.





وأشيع انها مدفن فرعوني ـو روماني تحول الى كنيسة، حيث حفرت في الصخر الصلب ، ويتزين مدخلها بمنحوتات ونوقوشات رائعة ويتسم بالشكل البازيليكي القديم ، ليزيدها رونقا وجمالا .





تحتوى الكنيسة من الداخل على ، صحن ذي ثلاثة أجنحة وخورس يتقدم الهيكل وعلى جانبيه حجرتان ، ليجسد تاريخ تلك الحقبة من الزمان ، ويتوسط صحن الكنيسة حوض اللقان .





وفى احدى جنبات الكنيسة ، تستطيع مشاهدة المغارة أو الكهف الذي مكثت فيه العائلة المقدسة لمدة ثلاثة أيام.





وتدرج الكنيسة ضمن مسار العائلة المقدسة عالميا ، وهي تعد من المسارات المهمة بعد جبل المحرق، وتشهد الكنيسة أعمال تطوير بالتعاون مع العديد من الجهات ابرزها السياحة و الاثار و التنمية المحلية.