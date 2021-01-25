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لم يحدث من 50 سنة .. تعليق ناري من كاتب صحفي على تطوير الريف المصري

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:11 م
الكاتب الصحفي علي
الكاتب الصحفي علي السيد
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فرح علاء الخولي
هنأ الكاتب الصحفي علي السيد، الشرطة المصرية بعيدها الـ 69، مؤكدا على ان رجال الشرطة المصرية لهم تاريخ مشرف في الدفاع عن الوطن، ليس فقط في مقاومة الاحتلال الانجيلزي، وانما ايضا في الحفاظ على أمن ومقدرات الشعب المصري.

وتابع علي السيد، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن الشرطة المصرية تضحي بنفسها من اجل المجتمع المصري، مشيرا إلي أن كلمة الرئيس السيسي عن مبادرة تطوير القرى المصرية، فهو حدث ومشروع عظيم لكل اهالينا في الريف، وهو مشروع لم يحدث من أكثر من 50 سنة ماضية، وبالفعل هو مشروع قومي، لان الريف المصري في العقود الماضية جرى له عملية تهميش كاملة، وان الريف تكدس بكتل سكانية كبيرة.

واوضح ان الرقعة الزراعية قلت بشكل كبير على حساب زيادة الرقعة السكانية وهذا من اول تغييرات حدثت في الريف وغيرت من طبيعته، لافتا الي ان ما قاله الرئيس كلمة قاسية بالفعل لان الوضع في الريف لم يكن منظم وعشوائي بصورة كبيرة، وكان يجب ان تدخل القرية في عملية التنمية الشاملة للدولة.

 واضاف ان القرى الريفية بشكلها الحالي تمثل عبئا كبيرا على الدولة في التنمية وان التطوير يأتي في اطار تحديث مصر، ويضعها في صفوف الدول المتقدمة والمتطورة. 
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