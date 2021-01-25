قرار عاجل من المحكمة العليا بشأن قضية تلقي ترامب مكافآت من حكومات أجنبية ومحلية

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن المحكمة العليا قررت اليوم الإثنين، عدم عقد جلسات استماع في القضية المتعلقة بما إذا كان الرئيس السابق، دونالد ترامب، قد خرق القانون بما يخص منع الرئيس من تلقي مكافآت أو هدايا من حكومة خارجية أو محلية.





وقالت الشبكة إن المحكمة أمرت المحاكم الصغرى برفض حكم لمحكمة صغرى ضد ترامب بعد انتهاء فترته الرئاسية، لتترك سؤالا جديدا دون إجابة تضمنته القضية، يتعلق بكون ترامب على عكس الرؤساء السابقين، لم يستخدم ما يُعرف بـ"الثقة العمياء" وتمتع بالمصالح المتعلقة بأعماله التجارية وترك مؤسساته تحصل على الأموال من حكومات خارجية ومحلية.





أوضحت أن محكمة أمريكية صغرى أصدرت 38 مذكرة استدعاء تتعلق بخمس وكالات فيدرالية، وطالبت بالحصول على معلومات حول إنفاق الأموال من جانب هذه الوكالات في فندق ترامب الواقع في العاصمة واشنطن.





وقال محلل الشبكة لشؤون المحكمة العليا، ستيف فلاديك إن "الأمر الإجرائي الصادر عن المحكمة العليا لا يُنهي حكم محكمتين صغرتين فحسب، لكنه أيضا يأمر بإنهاء القضية ككل، لتترك بذلك للوقت إجابات أسئلة كثيرة حول سلوك ترامب بما يخص قضية المكافآت".





كشفت وسائل إعلام امريكية، اليوم الاثنين، عن قيام إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتخفيف العقوبات المفروضة على شركة رجل الأعمال الإسرائيلي، دان جيرتلر، المتخصصة في مجال التعدين، والتي خضعت للعقوبات بسبب قضايا فساد في الكونغو.





وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أنها اطلعت على ترخيصًا صادرًا عن مكتب وزارة الخزانة لمراقبة الأصول الأجنبية في 15 يناير موجهة إلى محامي جيرتلر، مشيرة إلى أن الترخيص الذي صدر للشركة الإسرائيلية لم يتم الإعلان عنه.



