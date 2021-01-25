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محافظات

10 مطالب لمزارعي الإسماعيلية على مائدة وزير الزراعة

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:06 م
النائب أحمد عثمان
النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب
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انجي هيبة
طرح النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، ١٠ مطالب للمزارعين، علي السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، خلال لقاءه به بمجلس النواب.

كشف النائب أحمد عثمان، أبرز قضايا الفلاحين بالإسماعيلية المطروحة علي مائدة وزير الزراعة، وهي  نقل مديرية الزراعة من الفئة ( ب ) إلى الفئة ( أ ) ، وازمة توفير السماد بأرض شرق القناة ، بالإضافة إلى فتح باب تقنين الأراضي والذي يعد من أكثر المشكلات الآن، كما  تطرق النقاش إلى مشكلة العفن الهبابي للمانجو بأراضي الفلاحين ووسائل الوزارة لحل المشكلة.

وأكد النائب أحمد عثمان أهمية تسوية  مديونيات الفلاحين بالإسماعيلية، خاصة وهناك مبادرة من وزراة الزراعة بإعدام كافة المديونيات التي تبلغ 25 ألف جنيه فأقل.

وفي السياق ذاته، زف النائب أحمد عثمان البشري للمزارعين بالإسماعيلية بإطلاق منظومة كارت الفلاح خلال الأيام القادمة، والذي سيسمح بالتعرف وتحديد الأرض ومحطة الإنتاج والمصدر، وبما يمثله أيضا من بداية لتقديم خدمات الدعم للفلاح والتي تهدف وزارة الزراعة أن  تحل محل الحيازة الورقية التي سيتم الانتهاء منها، بالإضافة إلى استخدامه في عمليات صرف الدعم النقدي المشروط لحائزي الأرض الزراعية والمتلزمين بتطبيق السياسة الزراعية للدولة، وصرف الكيماويات والأسمدة المدعومة.

وأفاد النائب احمد عثمان أنه على استعداد تام لمتابعة أي مشكلة للفلاحين بالإسماعيلية مع بنك التسليف الزراعي، فيما يخص المديونيات أو القروض، لافتا إلى أن البنك يقدم للمزراعين قروضا بفائدة 5% فقط للمساعدة في التنميه الزراعية بالمحافظة.

ومن المقرر أن يلتقي النائب احمد عثمان بوزير الزراعة  الأسبوع القادم في مكتبه  للوقوف علي نتائج دراسة مطالب المزارعين.

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