بسبب تراكم الديون.. انتحار شاب بإحدى قرى المنيا

أقدم شاب على الانتحار داخل منزله بإحدى قري مركز المنيا ، وأفادت تحريات أولية أنه أقدم علي ذلك لتراكم الديون عليه ومطلوب لتنفيذ عدة أحكام قضائية. بإحدىأولية





تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا، بورود إشارة من عمليات النجدة، تفيد العثور علي "ن .أ" 40 سنه مقيم بإحدي قري المركز، جثة هامدة داخل غرفة منزله.





انتقل الرائد محمد منير، رئيس مباحث مركز المنيا، ومعاونه الأول النقيب نزار الواعر، وتبين العثور علي جثة الشاب ملقاة علي الأرض وبها آثار خنق حول الرقبة.





وبسؤال والدته قالت إنها توجهت لغرفة ابنها في الصباح لدعوته لتناول الإفطار فأبلغلها بموافقته، إلا أنه لم يأتي لتناول الإفطار فكررت الذهاب إليه مرة أخري، إلا أنها وجدته ملقي علي الأرض منتحرا بأستخدام الكوفية الخاصة به، حيث قام بتعليقها في سقف الغرفة وأوصلها بقطعة قماش وقام بلفها حول رقبته وصعد علي الطوب الحجري وتخلص من حياته.



