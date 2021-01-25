أحمد موسى: مصر من أوائل الدول التي تعاقدت واشترت لقاح كورونا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر من أوائل الدول التي تعاقدت واشترت لقاح كورونا، لحين الإنتاج والتصنيع المصري لمساعدة الدول الأفريقية أيضا.





وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن عدد من الدول تواجه مشكلات في التعاقد مع فيروس كورونا، موضحا أن هناك مخاوف من انتشار السلالة البريطانية والجنوب افريقية.





ومن جانبها قالت زايد، خلال تصريحات تليفزيونية إنه يمكن للجميع التقدم للتسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا عبر الموقع الرسمي، ومن لم يتمكن من الدخول على الموقع عبر الإنترنت، يمكنه التوجه إلى أي مستشفى تابع لوزارة الصحة وسيقوم العاملون هناك باللازم لتسجيل اسمه.





وأشارت إلى وجود 3 لقاحات تم اعتمادها في مصر وهي أسترازينيكا البريطاني وسينوفارم الصيني وسبوتنيك الروسي، وكلها في مراحل التسجيل، وعندما تصل أي شحنة فإنها تخضع للتحليل، بواقع 4 تجارب في معامل هيئة الدواء المصرية.





وأوضحت الوزيرة أنه سيتم توزيع اللقاح بين المواطنين بمقابل مادي رمزي وهو 100 جنيه مصري للجرعة الواحدة و200 جنيه مصري للجرعتين كحد أقصى، مشيرة إلى أن "هذا المبلغ ممكن أن يكون أقل".