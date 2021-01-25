نائب الشيوخ: تطوير الريف المصري مشروع عملاق لتغيير حياة وبيئة 55 مليون مصري

قال النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، إن تطوير الريف المصري مشروع قومي عملاق يسجله التاريخ بحروف من نور بقيادة الرئيس السيسي، موضحا أنه يستهدف تغيير حياة وبيئة نحو 55 مليون مصري يعيشون في الريف، ولم ينظر إليهم أحد منذ عقود طويلة.





وأشار "عثمان"، خلال بيان له اليوم، إلى التصريحات التي أدلى بها الرئيس السيسي خلال عيد الشرطة، وقال فيها إن المشروع سيأخذ نحو 3 سنوات ويقوم بتطوير نحو 4500 قرية مصرية وهو مشروع جبار غير مسبوق في تاريخ مصر، سيعمل على تجديد وتطوير شبكات الكهرباء والمياه والبنية التحتية والمستشفيات وغيرها من القطاعات الخدمية التى تهم ملايين المصريين.





وقال عضو مجلس الشيوخ، إن البدء بهذا المشروع يُسطر بداية قوية للوطن ويضاف إلى جملة مشاريع عملاقة تم الإعلان عنها خلال الفترة الأخيرة منها مشروع القطار الكهربائي، الذي يربط الشرق بالغرب ويبدأ من العين السخنة ويصل حتى العلمين مرورا بالعاصمة الإدارية.





وأوضح نائب الإسكندرية، أن هناك أيضا مشروع مترو الأنفاق بالإسكندرية، والذي يخدم عروس البحر المتوسط وكلها كانت أحلام على الورق خلال العهود السابقة لكنها تحولت الى حقائق على أرض الواقع مع الرئيس السيسي.



