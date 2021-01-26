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مرأة

بإطلالة عصرية.. أسيل عمران تكشف عن أناقتها بصورة جديدة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:47 ص
اسيل عمران
اسيل عمران
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آية التيجي
حرصت الفنانة أسيل عمران على مشاركة جمهورها صورة جديدة وقامت بنشرها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة ساحرة وناعمة كعادتها، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.


وتأنقت  أسيل عمران وهي ترتدي فستانا متوسط الطول باللون الأسود بقصة مختلفة من الأسفل، واختارت عليه جاكيت كاروهات باللون الأسود والأبيض بأكمام طويلة، واختارت عليه بوت طويلا باللون الأسود من الجلد مع حقيبة بنفس اللون ايضا، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.

وتركت أسيل عمران خصلات شعرها السوداء منسدلة على كتفيها ووجهها بطريقة بسيطة وغير متكلفة لكي تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأبرزت اسيل عمران بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث اختارت إبراز جمال عينيها بالماسكرا، مع وضع اللون الكشمير كأحمر شفاه، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.

ولم تتكلف اسيل عمران في ارتداء الاكسسورات ، فقد اكتفت بالظهور بإطلالة ناعمة وبسيطة.

ولدت أسيل عمران في 12 نوفمبر 1989، في العاصمة الرياض على الرغم من أن أصولها تعود إلى المنطقة الشرقية وذلك بسبب عمل والدها حيث كان يعمل عسكريًا، وهي مغنية وممثلة سعودية مقيمة في الإمارات، والأخت الصغرى للإعلامية لجين عمران.

وشاركت في برنامج نجوم الخليج في عام 2005 عرض في قناة نجوم لكن لم تصل إلى النهائيات، وبعده شاركت في برنامج نجم الخليج الذي عرض على تلفزيون دبي عام 2006، ووصلت للمرحلة النهائية وبعد خروجها منه استمرت بالعمل الفني؛ حيث طرحت عدة ألبومات وأغاني منفردة.

كما دخلت اسيل عمران مجال التمثيل في مسلسل شبابي صورته بعام 2011 حمل اسم 04 عرض على إم بي سي 4 بعد ذلك استمرت كممثلة أيضًا.

وتزوجت اسيل عمران في 8 أغسطس 2008 من المذيع البحريني خالد الشاعر، والذي قام بالمشاركة معها في برنامج الواقع «هي وهو» على قناة إم بي سي 1 وفكرة البرنامج تتحدث عن حياة زوجين بشكل يومي، وعرض البرنامج بالفترة من 25 سبتمبر 2010 إلى 1 يناير 2011، وحقق نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي، ولكنهما انفصلا عام 2012 بعد عدة خلافات بينهما. إلا ان بعد فترة من طلاقهما في عام 2014 ما يقارب بثلاث سنين رجعت أسيل إلى طليقها خالد الشاعر وعادت وانفصلت عنه في عام 2015، وقد رزقت منه ابن وحيد اسمه "وليد" توفي وهو لا يزال طفلا .

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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