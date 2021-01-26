ضعي الزنجبيل على شعرك وشاهدى النتيجة

تبحث الفتيات عن أفضل وصفة تساعد على تطويل الشعر، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك وضع الزنجبيل على شعرك ومشاهدته يطول بطريقة غير متوقعة.

كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن وصفة الزنجبيل لشعر صحي وطويل.







وصفة الزنجبيل لتطويل الشعر:

يساعد قناع الزنجبيل على نمو الشعر، لأنه يعمل على تنشيط الدورة الدموية فى البصيلات، ولذلك ينصح باتباع الخطوات الآتية:

مزج ملعقة كبيرة من معجون الزنجبيل مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وزيت الجوجوبا وزيت جوز الهند.

ينصح بتدليك المزيج بفروة الرأس باستخدام أطراف الأصابع، لمدة 5 دقائق، لتحسين الدورة الدموية، ثم ترك المزيج على الشعر لمدة 30 دقيقة، ثم شطف الشعر بالشامبو، مع تكرار هذا القناع لمدة مرتين فى الأسبوع.