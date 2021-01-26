إحساس التوهان وعدم التركيز.. علا رشدي تسخر من صورتها

نشرت الفنانة علا رشدي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وسخرت علا رشدى من صورتها في تعليقها عليها، وكتبت: " انا مَش فاكرة بصراحة كنت بعمل ايه في الصورة دي... بس مدياني إحساس الفترة دي اوي... احساس كده بالتوهان وعدم التركيز... يعني انا تقريبا كنت بتكلم في التليفون بس من غير تليفون، مين حاسس بنفس الحاجه اليومين دول؟؟ يارب مايكونش انا بس!".





وسبق أن كشفت الفنانة علا رشدي عن معاناتها مع أبنائها بسبب الحصص الأونلاين، من خلال فيديوهات نشرتها عبر حسابها عبر إنستجرام.





وعلقت علا رشدي على الفيديوها: "أنا متأكدة أن الأمهات زيي بالظبط بيستمتعوا بأحلى لحظات حياتهم مع الأونلاين ليرنينج في البيت "احنا لسه في تاني يوم".





وشاركت علا رشدي مؤخرا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم، وأيضا في بطولة مسلسل بـ 100 وش مع نيللي كريم وآسر ياسين.





وتدور أحداث مسلسل ونحب تاني لية فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.



