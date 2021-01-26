احذري الإكريليك.. أبرز 6 نصائح للعناية بأظافرك

الأظافر القوية والجميلة تجعلنا بالتأكيد أكثر جاذبية، كما أنها مؤشر على الصحة الجيدة، لكن في بعض الأحيان تصبح أظافرنا ضعيفة باهتة، فقلة العناية والاهتمام المناسبين تجعل أظافرنا هشة تتكسر باستمرار.





نستعرض لك وفقا لتقرير بموقع "BoldSky" بعض النصائح المهمة التي تحتاجينها للحصول على أظافر طويلة وقوية وجميلة.





1. عدم وضع اليدين في الماء لمدة طويلة

فأظافرنا مسامية أيضا، وهذا يعني أن أظافرنا يمكن أن تمتص الماء بسهولة، وإذا أبقينا أظافرنا في الماء لفترة طويلة، فإن الماء الممتص يجعل أظافرنا ضعيفة مما يجعلها تتقشر بسهولة، لذلك تجنبي إبقاء أظافرك في الماء لفترة طويلة وستكون لديك أظافر قوية.





2. ضعي كريم واقي من الشمس

ليست بشرتنا فقط هي التي تحتاج إلى الحماية من أشعة الشمس ولكن أظافرنا أيضًا، فقد يؤدي التعرض الطويل للشمس أيضًا إلى جعل أظافرك هشة وضعيفة، لذا فعند الخروج في الشمس، دلكي بعض من كريم الحماية من الشمس على أظافرك، فهو سوف يحمي أظافرك من الآثار الضارة لأشعة الشمس.





3. تجنبي المانيكير الذي يجف بسرعة

الاختصارات ليست الأفضل دائمًا، حيث تحتوي دهانات الأظافر سريعة الجفاف على الكحول والفورمالديهايد الذي يمتص رطوبة أظافرك مما يجعلها جافة وهشة وهشة. من الأفضل أن تعود أظافرك إلى الطلاء الطبيعي.





4. قومي بارتداء قفازات عند القيام بالأعمال المنزلية

عندما تقوم بالأعمال المنزلية مثل غسل الأطباق أو غسل الملابس، هذا يوفر لك حماية مزدوجة، فأولًا لا تتعرض أظافرك للماء باستمرار، وثانيًا تجعل المادة الكيميائية الموجودة في صابون الأطباق والمنظفات أظافرك جافة وهشة مما يؤدي في النهاية إلى تكسرها.





5. دلكي جلدك بشكل منتظم

البشرة الدهنية هي النقاط التي تنمو منها أظافرك، فتدليك الجلد بانتظام يحسن الدورة الدموية في البشرة وبالتالي ينتج عنه نمو صحي وقوي للأظافر، يتم ذلك مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع سيجلب لك نتائج رائعة في الأسابيع والأشهر التالية.





6. تجنبي الأظافر الأكريليك