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أخبار العالم

بإجمالي 133407 حالات.. عمان تعلن تسجيل 154 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:30 ص
إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المُسجَّلة في السلطنة إلى 133407 حالات منذ بداية الجائحة وحتى الآن.


كما بينت الصحة البحرينية ارتفاع إجمالي حالات الشفاء في السلطنة إلى 126409 حالة، بنسبة شفاء 95%.


فيما سجلت الصحة العمانية حالتي وفاة خلال الساعات الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات بالبلاد منذ بداية الأزمة إلى 1524 حالة وفاة.
 

كما بلغ إجمالي الحالات الجديدة التي أدخلت اليوم في المستشفيات 14 حالة، ليرتفع إجمالي إصابات كورونا داخل مستشفيات السلطنة إلى 94 حالة، من بينهم 32 حالة في العناية المركزة.
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