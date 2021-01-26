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فن

سعد الصغير يتصدر تريند تويتر

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:47 م
سعد الصغير
سعد الصغير
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آيه عاطف
تصدر الفنان سعد الصغير، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تداول عدد من الفديوهات الخاصة به من قبل المتابعين.

وكان الفنان سعد الصغير نشر مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهر سعد الصغير في كواليس أحد الأعمال الفنية، وعلق قائلا: "بإذن الله انتظروا حاجة قريبا هتعجبكو جدا بعيدا عن الكواليس الحلوة دي".

كما أثار سعد، حالة من الجدل الواسع بسبب أزمته مع شمس والتي بدأت بعد كشفها عن زواجهما، لكنه نفى الأمر أكثر من مرة، قبل أن يظهر في أحد البرامج ويعترف بالزواج، وأنه كان سرا، بسبب خلافات وحتى لا تغضب زوجته الأولى.
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