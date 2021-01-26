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ثقافة

حكايات من زمن فات| سر دفع سعاد حسني 1000 جنيه من أجل التمثيل أمام رشدي أباظة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:01 م
صدى البلد
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 تعد الحكايات والأسرار في حياة المشاهير والأدباء والمثقفين، كثيرة وغالبا ما يكون لها إنعكاس مباشر أو غير مباشر على إبداعاتهم ومنتجهم الثقافي والإبداعي.

ويسلط "صدى البلد"، الضوء من خلال باب "حكايات من زمن فات" على المواقف والكواليس التي أثرت على مسيرة وإبداع هؤلاء العظماء.

ومن بين هؤلاء الفنانة الكبيرة سعاد حسنى ، التى    تحل اليوم   الثلاثاء  ، الموافق 26 يناير ، ذكرى ميلادها  التي توافق 26 / 1 /1942، ونستعرض فى هذا التقرير سر دفع سعاد حسنى 1000 من جل التمثيل أمام رشدى أباظة .

بداية الواقعة حينما مر صناع فيلم "أين عقلي" بطولة رشدي أباظة وسعاد حسني، بأزمة خلال اختيار الأبطال، وضعت المنتج في موقف لا يحسد عليه، حيث وقع اختيار صناع الفيلم في البداية على سعاد حسني لتقوم بدور البطولة في الفيلم، والتي رشحت لهم رشدي أباظة، ليؤدي دور البطولة أمامها، الأمر الذي لاقى استحسان المخرج عاطف سالم والمنتج عباس حلمي، إلا أن أجر الفنان رشدي أباظة الباهظ، والذي قد لم يكن في مقدرة المنتج، كان سببًا فى تعثر المفاوضات معه فى ظل عدم اقتناعه لتخفيض أجره  .

و اضطرت سعاد حسنى للتنازل عن 1000 جنيه من أجرها لتذهب لأجر رشدى أباظة وطلبت من القائمين على العمل عدم إخباره حتى لا يرفض المشاركة فى العمل وفقا لما صرح به المخرج عاطف سالم فى لقاء صحفى .

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