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أخبار العالم

إمارة مكة المكرمة تحذر مواطنيها في بيان عاجل

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:36 م
صدى البلد
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حسام رضوان
حذرت إمارة منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية مواطنيها من احتمال هطول أمطا على المنطقة.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة في بيان عبر تويتر إن "الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار متوسطة على منطقة مكة المكرمة ابتداء من غد الأربعاء، وحتى السبت المقبل".

إلى ذلك، كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، عن وضع خطط واستراتيجية للتنمية المستدامة من أجل تخفيف آثار التغير المناخي، وخفض درجات الحرارة ونسب التلوث، وتحسين جودة الهواء وتلطيفه، وتحويل ساحات المسجدين " الحرام والنبوي" لتكون صديقة للبيئة، من خلال الزينة والظلال، بما يتلاءم مع الظروف المناخية بالمنطقة.

وأشار في تصريحات صحفية له الي أن مقترح تشجير الساحات بالمسجد الحرام، يأتي مواكبًا لرؤية السعودية الطموحة 2030.

وأكد السديس ان مقترح تشجير ساحات الحرم يهدف إلى تحسين جودة الحياة، وبالتالي يتحقق إثراء تجربة قاصدي الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية، من خلال تدوير مياه الوضوء المعالجة واستخدامها في عملية الري.

ونوه الي أن المقترح يتطلب دراسته علميا وفنيا وتشغيليا، مع ضمان عدم التأثير على المسطحات المخصصة للصلاة أو حركة الحشود.







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