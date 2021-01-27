ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكويت: عدم رصد إصابات بين متلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:36 ص
متلقي لقاح كورونا
متلقي لقاح كورونا
Advertisements
شيماء مصطفى
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبد الله السند، عدم ظهور أي حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، للحاصلين على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19".

ووفقًا لصحيفة "الراي" الكويتية، قال السند، إن هناك حصة يومية لكل فئة من الفئات المستحقة للحصول على لقاح كورونا، مشيرا إلى أن الرسائل النصية لتلقيه يتم إرسالها وفقا لكمية الشحنات الواردة من اللقاح.

وأضاف السند، خلال مؤتمر وزارة الصحة الخاص بمستجدات الوضع الصحي في البلاد، أن التطعيم ما زال قائمًا رغم تداعيات المستجدات الأخيرة من قبل الجهات المصنعة مع جميع الدول ومن بينها الكويت.

وأوضح أنه بمجرد وصول شحنة التطعيمات إلى الكويت يتم إعطاء مواعيد تلقي الجرعة الأولى بحسب الكمية الواردة في تلك الشحنة مع الاحتفاظ بالجرعة الثانية لكل شخص أقدم على أخذ الجرعة الأولى.

وأكد أن وزارة الصحة لم تواجه أي مشكلة في إعادة ترتيب وجدولة الجرعة الثانية لمن تلقى الجرعة الأولى وهذا يحسب للزملاء القائمين على تنظيم توزيع الجرعات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الكويت تعلن بدء حملة التطعيم ضد كورونا باستخدام لقاح فايزر

100 ألف سجلوا لتلقي اللقاح.. الكويت تكشف حقيقة ظهور إصابات بسلالة كورونا الجديدة

رسميا.. شاهد| لحظة انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في الكويت

الكويت تواصل التطعيم ضد كورونا.. ورئيس الوزراء يتلقى الجرعة الثانية.. ووزير الصحة: سنصدر شهادة لمتلقي اللقاح

غدا.. انطلاق حملة تطعيم الجرعة الثانية من لقاح كورونا في عمان

عاجل.. سلطنة عمان تقرر إغلاق المنافذ البرية بسبب تفشي كورونا

ترشيحاتنا

بينها دولة عربية.. روسيا تستأنف رحلاتها الجوية مع 4 دول

علي جمعة يكشف عن أسباب قلة البركة في الرزق

بعد تألقه أمام بيراميدز. جماهير الأهلي تدشن هاشتاج بدر بانون

كيلو الفراخ بـ 14 جنيهاً.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

موعد مباراة مصر والدنمارك اليوم في كأس العالم لكرة اليد والقناة الناقلة

تفاصيل الساعات الأخيرة.. الموت يحصد أرواح 5 من أسرة واحدة احترقت شقتهم بالمرج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار لادا جرانتا| صور

ابتلع سكينا.. جراحة بمستشفى المنصورة الدولي لإنقاذ حياة مريض

سعر ومواصفات كيا سونيت 2021 KIA SONET في السعودية بعد طرحها رسميا.. صور