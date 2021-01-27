سامسونج تطلق Galaxy A02 رسميًا.. تعرف على المواصفات والسعر | صور





وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، يأتى هاتف بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع LCD بتقنية عرض HD+، مع نوتش على هيئة ثقب فى أعلي منتصفها لصور السيلفي و مكالمات الفيديو.





و يمتلك Samsung Galaxy A02 معالجًا من نوع MediaTek’s MT6739W، و يعمل بنظام تشغيل أندرويد 10 مع واجهة تشغيل سامسونج OneUI 2، بالإضافة لفتحة سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 ميلليمتر.





و لعشاق التصوير جاء Samsung Galaxy A02 بكاميرا خلفية أساسية مزدوجة بدقة 13 الأساسية بفتحة عدسة F1.9، و الثانية بدقة 2 ميجابيكسل بفتحة عدسة F2.4، بينما الأمامية بدقة 5 ميجابيكسل مع فلاش LED.





يحتوى Samsung Galaxy A02 على بطارية عملاقة سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن بقوة 7.5 واط من خلال منفذ شحن من نوع microUSB، بالإضافة لدعم ميزة ثنائى الشريحة.





و يبلغ سعر هاتف Samsung Galaxy A02 حوالى 100 دولار أمريكي أو 86 يورو، ما يعادل 1580 جنيهًا مصريًا.

كشفت رسميًا شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة التقنية فى العالم عن أحدث هواتفها الذكية الذى يحمل إسم Galaxy A02، وهو من فئة الهواتف الإقتصادية التى تقدم القيمة مقابل السعر، حيث جرى تدشينه أولًا فى تايلاند على أن يظهر بشكل رسمي فى كل بلدان العالم.