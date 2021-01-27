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محطة بدر أكبر محطات القطار الكهربائي.. تعرف على السبب

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:31 ص
المهندس هيثم الكيلانى،
المهندس هيثم الكيلانى، مدير محطة بدر بالقطار الكهربائى
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هاجر إبراهيم
قال المهندس هيثم الكيلانى، مدير محطة بدر بالقطار الكهربائي، إن المحطة التبادلية معناها أن الراكب يستطيع التنقل بين كل محافظة وأخرى عن طريق تلك المحطة التبادلية، مشيرا إلى أن محطة بدر تعتبر أكبر محطة بمشروع القطار الكهربائي، حيث يوجد بها أربع خطوط قطر كهربائي.

وأضاف "الكيلانى" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن محطة بدر تعتبر ضمن أهم المحطات فى المشروع كونها محطة إنتقالية، موضحا أنها تتميز بكونها منطقة سكنية.

وتابع أنه تم إنشاء مجتمع عمراني جديد بجوار محطة بدر تقوم بخدمة ركاب المنطقة ونقلهم، لافتا إلى أن نفق بدر بجانب محطة القطار وهو الذى يقوم بتوجيه القطار سواء للسكة المتجهة إلى العاصمة الإدارية أو العاشر من رمضان.

وفى سياق آخر، قال المهندس أيسر رأفت، مدير مشروع القطار الكهربائي، إن القطار السريع صديق للبيئة وموفر للبنزين مما سيعود على المواطن فى كل شئ يفعله فى حياته يوميا، حيث أنه لن يأخذ أكثر من وسيلة نقل مواصلات بجميع أنواعها.

وأضاف  أن العاصمة الإدارية خلال فترة قريبة جدا ستكون مكتملة بجميع الوزارات والهيئات، مما سيكون لديها وسيلة نقل واحدة جماعية من عدلى منصور حتى العاصمة أو العاشر من رمضان

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