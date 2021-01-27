أبرزها الشيكولاتة والتبغ.. صادرات مصر لتنزانيا تسجل 11 مليار دولار

قال علاء الوكيل وكيل المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن مصر بها صناعات غذائية قوية جدا ونحتاج إلى أسواق عديدة للدخول فيها ، ومنها السوق التنزانى ، موضحا أن واردات تنزانيا من مصر بلغت فى 2019 قيمة 11 مليار دولار، وتعتبر الصين أولى الدول التى تستورد منها ويليها الهند كما تحتل الإمارات المرتبة الثالثة فى قائمة أكثر الدول التى تستورد منها تنزانيا وبلغت مليار و400 مليون دولار فى نفس العام من 2019 ، فى الوقت الذى صدرت لها مصر بنسبة قليلة بلغت 11 مليون دولار فقط، كما بلغت حجم الصادرات الغذائية فى 2020 من يناير حتى نوفمبر قيمة 5 مليون دولار فقط .





وأضاف الوكيل، خلال ندوة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ، تحت عنوان فرص التصدير إلى تنزانيا عبر الفيديو كونفرانس اليوم الاربعاء ، أن أبرز السلع التى تستوردها تنزانيا هى التبغ، والشيكولاتة، والنشا، وصلصة المكرونة، وزيت الطعام، لافتا إلى أن دولة تنزانيا تستورد الكثير من السلع وليس لديها معوقات كثيرة مثل باقى الدول الإفريقية .

وأشار إلى ضرورة تنظيم البعثات التجارية للكثير من الدول ومنها تنزانيا وبدأ المجلس بدولة السودان والذى تم تنظيم بعثة تجارية إليها ، ونبحث حاليا استمرار قائمة الدول المستهدفة بالبعثات لزيادة صادرات مصر من الصناعات الغذائية لكافة الدول التى تمثل صادراتنا ضعيفة أو قليلة إليها .

وشهدت صادرات الصناعات الغذائية المصرية نموا إيجابيا خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020 بقيمة صادرات بلغت 3.2 مليار دولار محققة نسبة نمو 1% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2019، وتمثل صادرات الصناعات الغذائية نسبة 13.2% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية وتحتل المركز الثالث في قائمة اهم القطاعات التصديرية المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020.