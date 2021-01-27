بعد اتصال بايدن بـ بوتين.. قرار عاجل من مجلس الدوما الروسي بشأن معاهدة نيو ستارت

وافق مجلس النواب الروسي، اليوم الأربعاء، على تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية "نيو ستارت" مع الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب أول اتصال هاتفي يجريه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منذ توليه منصبه، بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء.









ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، صادقت الغرفة الأدنى للبرلمان الروسي، مجلس الدوما، في جلسة عقده اليوم الأربعاء، على تمديد اتفاقية ستارت الجديدة المبرمة مع الولايات المتحدة عام 2010 لمدة خمس سنوات إضافية.









وجاء في المذكرة التوضيحية للوثيقة: "تم التوصل في يناير 2021 إلى موافقة مبدئية بين الأطراف على تمديد المعاهدة لمدة خمس سنوات".







ومن المقرر أن تبحث لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس الاتحاد (أي الغرفة العليا للبرلمان الروسي) مسألة تمديد "ستارت الجديدة" في وقت لاحق من اليوم.









هذا وقدم الرئيس فلاديمير بوتين، إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تمديد المعاهدة المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها المؤرخة 8 أبريل 2010 "ستارت 3"، التي تنتهي في 5 فبراير.







وكان الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن الثلاثاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا في أول اتصال بينهما منذ توليه منصبه، وأثار معه ملفات عدة هي في صلب التوتر بين البلدين.









وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن بايدن "اتصل بالرئيس بوتين بعد الظهر وفي نيته مناقشة عزمنا على تمديد معاهدة نيوستارت لخمسة أعوام"، في إشارة إلى المعاهدة الثنائية لنزع السلاح التي ينتهي مفعولها بداية فبراير، مضيفة أن الهدف كان "أيضا تكرار دعمنا الحازم لسيادة أوكرانيا في مواجهة العدوان المتواصل من جانب روسيا".









وأضافت ساكي أمام الصحافيين أن الرئيس "أعتزم أن يقول بوضوح إن الولايات المتحدة ستتحرك بحزم دفاعا عن مصالحنا القومية في مواجهة الأفعال الضارة لروسيا".









من جهته، نقل الكرملين أن بوتين أكد دعمه "لتطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة"، معتبرا أن ذلك "يلبي مصالح البلدين وأيضا مصالح المجتمع الدولي انطلاقا من مسئوليتهما الخاصة في حفظ الامن والاستقرار في العالم".