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أخبار العالم

رئيس منظمة الصحة العالمية يحذر العالم من كارثة لن تترك أحدًا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:52 م
تيدروس أدهانوم جيبريسوس
تيدروس أدهانوم جيبريسوس
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محمد علي
اتهم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الدول الغنية بمحاولة تخطي قائمة الانتظار في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، بالحصول على حصص الدول الأخرى، واصفًا التوزيع العادل في جميع أنحاء العالم بأنه واجب أخلاقي وضروري لإنهاء الوباء ودونه لن ينتهي، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن. 

وتحدث تيدروس عن ذلك خلال جلسة للجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي اليوم الأربعاء، ذاكرًا، أن "الوعد بالوصول العادل معرض لخطر جسيم محذرًا من كارثة كبرى لن تترك أحدًا لينجو منها"

وقال: "إن نهج أنا أولًا يترك أفقر دول العالم وأكثرها ضعفًا في خطر" كما أنه يهزم نفسه: "لقد اشترت العديد من البلدان لقاحات أكثر مما تحتاجه".

وأضاف تيدروس: "إننا نواجه الآن خطرًا حقيقيًا يتمثل في أنه حتى في الوقت الذي تجلب فيه اللقاحات الأمل لأولئك في البلدان الغنية ، يمكن أن يتخلف الكثير من العالم عن الركب". 

وأوضح  أن بعض الشركات والدول تعقد صفقات ثنائية في محاولة للقفز إلى مقدمة قائمة الانتظار،  وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار، والتعدي على  آلية كوفاكس التي دشنتها المنظمة لشراء اللقاحات بكميات كبيرة لتوزيعها على البلدان الفقيرة.

وقال تيدروس إن 75٪ من الجرعات الموزعة تم توزيعها في عشر دول فقط، ولم يكن من الصواب أن يحصل الشباب الأصحاء في البلدان الغنية على اللقاح قبل العاملين الصحيين وكبار السن في البلدان الفقيرة. 

وأضاف أن ظهور سلالات جديدة من Covid-19 جعل الانتشار السريع والعادل للقاحات أكثر أهمية.

واكد  تيدروس على إن برنامج COVAX التابع لمنظمة الصحة العالمية قد حصل على عقود لملياري جرعة من خمسة منتجين هذا العام ولديه خيارات لمليار جرعة أخرى في العام المقبل. 

وقال إنه من المقرر أن يتم تسليم الجرعات الأولى من خلال البرنامج الشهر المقبل.

ومع ذلك ، تابع تيدروس ، أن منظمة الصحة العالمية لا تزال بحاجة إلى أموال لإتمام عمليات الشراء التي تم التعاقد عليها لهذا العام. 
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