ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كريستيانو رونالدو يتغزل في صديقته الإسبانية : حب حياتي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:21 م
كريستيانو وصديقته
كريستيانو وصديقته
Advertisements
محمد بدران
وجه البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى رسالة لصديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"


وظهر رونالدو بصحبة صديقته بإطلالة رومانسية وعلق قائلا: "تهانينا حب حياتي" وانهالت عليها تعليقات الجمهور.


كان رونالدو قد أحرز الهدف رقم 760 له في مسيرته بشباك نابولي، خلال فوز اليوفي بلقب كأس السوبر الإيطالية عقب التفوق على نادي الجنوب بهدفين نظيفين.


وكتب الحساب الرسمي للاتحاد التشيكي على "تويتر": "قامت لجنة التاريخ والإحصاء في الاتحاد التشيكي لكرة القدم، بإحصاء جميع الأهداف التي سجلها أسطورتنا جوزيف بيكان، وأردنا أن نعلن أنه سجل 821 هدفًا رسميًا وليس 759".


رونالدو تجاوز منذ وقت قريب رقم الأسطورة البرازيلي بيليه، الذي سجل 757 هدفا خلال مسيرته الكروية، منها 688 هدفا على مستوى
الأندية مع سانتوس وكوزموس، و77 هدفا مع منتخب البرازيل.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

من النجومية إلى السجن.. روبينيو " جوهرة فالصو" خذلت بيليه

بابتساماتهم يجمّلون حياتنا.. صديقة رونالدو بإطلالة جريئة وجذابة بصحبة أطفالها

رونالدو يوجه رسالة حب لصديقته ونجله بعد حصوله على جائزة لاعب القرن

جورجينا تحتفل بالهدف الأول لـ رونالدو هذا العام

حكاية الهدف الأعظم في تاريخ كرة القدم.. رونالدو يصنع المجد بقدم ساحقة

تحتاج لـ 62 هدفا .. الاتحاد التشيكي يصدم رونالدو في لقب الهداف التاريخي

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والصحة.. أضرار الممبار ومخاطر عدم غسله مباشرة فور شرائه.. 5 أطعمة تساعد على رفع جهاز المناعة لمحاربة الفيروس

زلزال مدمر يضرب إسرائيل ويقتل الآلاف | اعرف التفاصيل

صفعة لـ تركيا.. حكم قضائي ليبي يبطل اتفاقيات حكومة الوفاق وأنقرة

أحمد جمال سعيد يكشف عن علاقته بـ رانيا فريد شوقي.. فيديو

أيمن حفني يصل نادي الزمالك لمناقشة عودته

رسميا كيا كرنفال 2021 الشكل الجديد تصل إلى السعودية ..صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا كيا كرنفال 2021 الشكل الجديد تصل إلى السعودية ..صور

احذري.. 3 عادات خاطئة تفسد الطعام في الميكروويف.. تعرف عليها

بماكياج لامع.. كارمن سليمان تتألق بإطلالة ناعمة وجذابة.. شاهد