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رياضة

كريستيانو رونالدو يغيب عن لقاء سبال في كأس إيطاليا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:07 م
صدى البلد
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أحمد هاني
غاب النجم البرتغالى رونالدو عن قائمة يوفنتوس للقاء سبال، بعد أن قرر المدير الفنى لليوفى أندريا بيرلو إراحة مهاجم الفريق، من أجل الاستعداد لمواجهة سامبدوريا في الدوري الإيطالي.

وجاءت قائمة يوفنتوس على النحو التالى: 

حراسة المرمى: تشيزنى، بوفون، بنوليو

الدفاع: كيلينى، دى ليخت، دانيلو، كوادرادو، بونوتشي، ديميرال، دى باردو، دراجوسين، فرابوتا ، أليكس ساندرو

الوسط: أرثر، رامسي، مكينى، كييزا، رابيو، بيرنارديسكى، فايولى، كولوسيفسكي

الهجوم: موراتا ودا جراكا

كما أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن تعافي لاعبه الهولندي ماتياس دي ليخت، من الإصابة بفيروس كورونا. 

ونشر نادي يوفنتوس بيانًا رسميا قال فيه إن نتيجة المسحة التي خضع لها دي ليخت جاءت سلبية، ليتعافى من فيروس كورونا، ويصبح جاهزًا لمواجهة بولونيا.

وأصبح دي ليخت ثاني المتعافين من فيروس كورونا في صفوف يوفنتوس، بعد زميله الكولومبي خوان كواردرادو.

وكان فريق يوفينتوس توج بلقب السوبر الايطالي بعد فوزه على نابولي بهدفين دون رد.
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