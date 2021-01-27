بمقابض أبواب خفية.. شاهد سيارة DS3 الجديدة لأول مرة في مصر بالأسعار والمواصفات | فيديو

بمقابض أبواب خفية وتكنولوجيا عالية الدقة، كشفت مجموعة عز العرب الوكيل الحصري لـ دي إس في مصر عن سيارة DS3 الجديدة كليًا بمساحات واسعة ومواصفات أمان عالمية، بالإضافة إلى مركز خدمة وصيانة لسيارات العلامة الفرنسية الشهيرة الفاخرة.

وذلك خلال احتفال بهيج يعمه التفاؤل بالعام الجديد وتتوسطه الألوان الزاهية لسيارة DS3 الكروس باك الفاخرة، التي تنطلق لأول مرة في مصر.

بميزات مبهرة وانسيابية في التصميم، علاوة على تجهيزات متطورة وفائقة الجودة رصدتها لكم عدسة موقع «صدى البلد».

تجهيزات سيارة DS3-CROSSBACK موديل 2021





تمثلت تجهيزات السيارة الفاخرة في أحدث التقنيات مثل:

- ميزة الـ Flush door handles.

- مرايات خارجية كهربائية، ومساحات بحساسات للأمطار.

- حساسات لضغط الإطارات، والدخول.

- بالإضافة إلى زجاج ملون وجنوط قياس 17 و18 بوصة.





وتتميز السيارة داخليًا بالمساحات المريحة والرحبة للكراسي الجلدية من أفخم أنواع الجلود عالميا مع عجلة قيادة بغطاء جلدي متعددة الاستخدامات ومبدلات للسرعة مرتبطة بها.





بالإضافة الي عدادات رقمية، وتابلوه هو الأحدث فى فئتها مع شاشة أمامية كبيرة تعمل باللمس وسماعات عالية الجودة من نظام Focal ونظام مطور للملاحة عبر الأقمار الصناعية وبلوتوث Apple car and Android Auto.





كما جاءت السيارة أيضًا بالعديد من وسائل الأمان التي تشمل:

- فرامل ABS وESP مع مثبت ومحدد للسرعة.

- وسائد هوائية كاملة.

- نظام كشف المناطق العمياء وغيره من أنظمة وسائل السلامة المتطورة.





مواصفات سيارة DS3 كروس باك الجديدة





من المتوقع أن يلقى موديل دي إس 3 كروس باك -DS3 CROSSBACK الرياضي متعدد الاستخدامات الجديد استحسانًا كبيرًا من قبل الشباب والعائلات الراغبين فى التميز.





فالسيارة الجديدة كليًا ستتوفر بطرازين Performance Line وOpera، وكلا الطرازين مزود بمحرك بنزين تيربو 1200 سي سي بقوة 130 حصانا وعزم دوران 230 نيوتن/متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات، تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 إلى 100 في 9.2 ثانية.





وأكدت مجموعة عز العرب أنها تسعى لتحقيق مبيعات من هذه الفئة بنسبة 45% خلال عام 2021 حيث تعد DS3 CB بالفعل الأعلى مواصفات وجودة في هذه الفئة.





مواصفات سيارة DS7 كروس باك





كما طرحت مجموعة عز العرب سيارة DS3 كروس باك بمحرك بنزين تيربو 1600 سي سي وبقدرة 165 حصانا، من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات، وذلك نظرًا لما تتميز به السيارة من رفاهية وجمال التصميم الإنسيابي والتكنولوجيا المبتكرة مع الأداء الاستثنائي.





أسعار ومواصفات DS3 موديل 2021 الجديدة





- بلغت سعر الفئة الأولى لسيارة دي إس كروس باك موديل 2021 الجديدة 475.000 ألف جنيه مصري.





-فيما بلغ سعر الفئة الثانية من السيارة سعر 555.000 ألف جنيه مصري.





وصرح «إيهاب علام» مدير عام الشركة لموقع «صدى البلد» بأن مركز خدمة DS3 الجديد جاء للارتقاء بمستوى بيع وصيانة السيارات، وذلك نظرًا للموقع المميز لصالة العرض ومركز الخدمة في مول كايرو فيستيفال سيتي، والذي يلبي احتياجات العملاء وعائلاتهم.





وشارك موقع «صدى البلد» ضيوف حفل الافتتاح في جولة بأرجاء صالة العرض واستكشاف مميزات دي إس 3 كروس باك -DS3 CROSSBACK، وقدم المهندس إيهاب علام شرحًا عن مميزات المركز وقدراته التشغيلية ودوره المهم في ضمان حصول عملاء الشركة على أفضل الخدمات.





وقال المهندس إيهاب علام: "تهدف شركة دي أس DS مصر إلى مواصلة مسيرة النجاح من خلال توسعة شبكتنا في المستقبل القريب لنكون أقرب إلى عملائنا، والحرص على تقديم أفضل تجربة لهم في جميع صالات العرض ومراكز الخدمة والالتزام بمعايير الجودة العالمية".





وأكد علام لموقع صدى البلد أن شركة دي إس Automobiles تدرس خطط توسعية في مصر، وتسعى لإطلاق سيارات كهربائية تحمل علامتها المميزة خلال السنوات القادمة في البلاد، كما أشار إلى أن هناك تواصلا مع الحكومة بشأن خطط استيراد السيارات وقطع الغيار.





وتتميز صالة العرض ومركز الخدمة الجديد بتصاميم متماشية مع التصاميم العالمية لـ DS Automobiles لجعل زيارة العميل مميزة ومريحة من أول مرحلة الاستقبال والترحيب، مرورًا بطريقة عرض السيارات بشكل أنيق وراق، حتى التعامل مع المتخصصين والذين تم تدريبهم على أعلى مستوى ليليق بعلامة مميزة مثل DS، بالإضافة الى استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المطورة فى مجال صيانة وخدمات السيارات بأعلى جودة عالمية.





كما شارك بالفعاليات هشام حسني، المدير الإقليمي لمجموعة PSA لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور مجلس إدارة مجموعة عز العرب وكبار المسؤولين فيها، وإدارة دي إس، وممثلي وسائل الإعلام، وعلق محمد فؤاد، رئيس قطاع مبيعات دي أس DS مصر"لقد حققنا مبيعات بنسبة 30% من مبيعات فئة البريميم من C-SUV وهدفنا الوصول إلى نسبة 40% من هذه الفئة في عام 2021".





وأضاف أن شركة دي أس DS مصر، حصلت على المركز الثاني لمبيعات السيارة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، هو ما شجع شركة DS ومجموعة عز العرب للسيارات لزيادة تواجدها فى السوق المصري من خلال طرح موديل دي إس 3 كروس باك -DS3 CROSSBACK، وإفتتاح صالة العرض ومركز الخدمة والصيانة الجديد.





وأعرب المهندس هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب للسيارات، عن سعادته قائلًا: "أنا فخور وسعيد لما استطعنا تحقيقه من نجاحات فى وقت قصير لإعلاء شأن دي إس فى مصر منذ أن تولينا مسئولية وكالة واحدة من أشهر علامات السيارات الفاخرة فى العالم. ففي شهور قليلة استطعنا أن نضع العلامة الشهيرة فى مقدمة خريطة السوق المصري للعلامات التجارية الفاخرة ولن نتوقف عند ذلك، فنحن مستمرون فى تحقيق خططنا التوسعية فى الفترة القادمة."





كما أشاد المدير الإقليمي لمجموعة PSA لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالعلاقة الوطيدة والتعاون المثمر الذي يربط بين مجموعة عز العرب للسيارات ومجموعة PSA العالمية، وأعرب عن سعادته بحضوره قائلًا: " أنا سعيد جدًا أن أكون متواجدًا معكم اليوم فى هذه الاحتفالية الخاصة والتي تعتبر جزءا من خططنا التوسعية التى نسعى لتحقيقها للانتشار فى السوق المصري والذى يعد من أهم الأسواق لمجموعة PSA."





يذكر أن شركة دي إس الفرنسية هي شركة لصناعة السيارات، أسستها PSA عام 2009، وأصبحت DS شركة مُستقلة بذاتها في عام 2014، وتعتبر شركة دي إس من الشركات الحديثة على الأسواق المصرية، ولكنها تمتلك سيارات فاخرة ومٌميزة جدًا، فجميع سيارات شركة دي إس تتسم بالفخامة وتأتي بالطابع الرياضي المُميز.