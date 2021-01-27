أشرف زكي يكشف لـ صدى البلد تفاصيل الحالة الصحية لـ يحيى الفخراني

وعلى جانب اخر أعلنت الفنانة رنا رئيس عن إصابتها بفيروس كورونا و ذلك عبر خاصيه الاستوري على حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكتبت رنا قائلة: "عملت مسحة انهاردة وطلع عندي کورونا ياريت اي حد اتعامل معايا يخلي بالو ادعولي بالشفاء".







وأشارت رئيس إلى أنها فور شعورها بهذه الأعراض اعتذرت عن استكمال التصوير في مسلسل "نجيب زاهي زركش" حتى تظهر نتيجة التحاليل خوفا على فريق العمل وشعورها بالمسئولية تجاههم فمن الممكن أن تتصدى مناعتها للمرض ولكنها شعرت بالخوف من نقل المرض لآخرين مناعتهم ضعيفة. مسلسل "نجيب زاهي زركش" تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني، وإنتاج شركة سينرجي، بطولة الفنانين يحيى الفخراني وأنوشكا ورامز أمير وكريم عفيفي وإسلام إبراهيم ومحمد محمود وضيفة الشرف هالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي عائلي حيث يجسد الفخراني دور محام يقوم بشراء ملجأ لإيواء أطفال الشوارع.

نفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية وأشارت إلى تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير يحيى الفخراني.وأكد أشرف زكي لـ صدى البلد أن ما يشاع هو كلام عار تماما من الصحة، مشيرا إلى أنه هاتفه اليوم وكان في أفضل حال.