كاتب سعودي يقترح إزالة السيف من علم المملكة

‏اقترح الكاتب السعودي فهد عامر الأحمدي إزالة السيف من العلم السعودي لعدم مناسبته لعصرنا الحالي، ولعدم تواءمه مع قوله تعالى: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِينِ و لنفي ادعاءات العنف والقتل عن ديننا الحنيف بحسب ما كلامه.





وعبر صفحته على "تويتر" غرّد قائلاً: "علما أن العلم السعودي تغير ست مرات لم يكن في مرتين منها يحمل سيفاً".





وقال: "‏أحسنوا الظن اصدقائي .. فتغيير الأعلام ظاهرة معتادة، والدين لم يكن يوما بالسيف أو قطع الرقاب.



