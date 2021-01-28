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أخبار العالم

كاتب سعودي يقترح إزالة السيف من علم المملكة

الخميس 28/يناير/2021 - 12:17 ص
علم السعودية
علم السعودية
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محمود نوفل
‏اقترح الكاتب السعودي فهد عامر الأحمدي  إزالة السيف من العلم السعودي لعدم مناسبته لعصرنا الحالي، ولعدم تواءمه مع قوله تعالى:  لَا إِكْرَاهَ فِي الدِينِ و لنفي ادعاءات العنف والقتل عن ديننا الحنيف بحسب ما كلامه. 

وعبر صفحته على "تويتر" غرّد قائلاً: "علما أن العلم السعودي تغير ست مرات لم يكن في مرتين منها يحمل سيفاً".

وقال: "‏أحسنوا الظن اصدقائي .. فتغيير الأعلام ظاهرة معتادة، والدين لم يكن يوما بالسيف أو قطع الرقاب.

وتابع : ‏خمس دول غيرت أعلامها بشكل كامل خلال العشرين عاما الماضية هي: ليبيا وفنزويلا ونيوزلندا وجورجيا ومنمار وهذا غير روسيا التي تخلت عن علم الاتحاد السوفيتي (الذي يضم مطرقة ومنجل) وأكثر من عشرين دولة ضمن الكومنولث البريطاني غيرت أعلامها في أوقات مختلفة.
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