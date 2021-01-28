برشلونة يتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا بإقصائه رايو فايكانو

تأهل فريق برشلونة لربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بفوزه على رايو فايكانو بهدفين مقابل هدف، في دور ثمن النهائي.





لاعبو البارسا كانوا مسيطرين على أحداث النصف الأول، وكانت أخطر الكرات عن طريق فرانكي دي يونج في الدقيقة 30 والتي ارتطمت بالعارضة، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي 0-0.





وفي الشوط الثاني، استطاع رايو فايكانو تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 63 عن طريق فران جارسيا، لكن ليونيل ميسي عادل النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 73.





وفي الدقيقة 80، سجل فرانكي دي يونج هدف الانتصار للبارسا، ليعبر بهم لدور ربع النهائي.



