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رياضة

برشلونة يتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا بإقصائه رايو فايكانو

الخميس 28/يناير/2021 - 12:24 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تأهل فريق برشلونة لربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بفوزه على رايو فايكانو بهدفين مقابل هدف، في دور ثمن النهائي.

لاعبو البارسا كانوا مسيطرين على أحداث النصف الأول، وكانت أخطر الكرات عن طريق فرانكي دي يونج في الدقيقة 30 والتي ارتطمت بالعارضة، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي 0-0.

وفي الشوط الثاني، استطاع رايو فايكانو تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 63 عن طريق فران جارسيا، لكن ليونيل ميسي عادل النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 80، سجل فرانكي دي يونج هدف الانتصار للبارسا، ليعبر بهم لدور ربع النهائي.

وأعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة رايو فايكانو، في دور الـ 16 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وجاء تشكيل برشلونة لمواجهة فايكانو كالآتي:

في حراسة المرمى: نيتو

خط الدفاع: اراخو - لينجليه - مينجويزا - جونيور فيربو

خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - فرانكي دي يونج - ريكي دي بويج 

خط الهجوم: ليونيل ميسي - ترينكاو - جريزمان
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