مسيرة إنجازات.. البحرين تحتفي بعيد ميلاد الملك حمد بن عيسى

سعى لأن تصبح بلاده الأفضل دائما، يعمل بجد وإخلاص من أجل إعلاء الوطن، هو الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، الذى تحتفل بلاده اليوم 28 يناير بعيد ميلاده وسط إنجازات على جميع المستويات الداخلية والخارجية، حيث حصل حمد بن عيسى آل خليفة على وسام الاستحقاق برتبة قائد أعلى من قبل دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.





تلك المنحة جاءت وسط جهود ملك البحرين في توطيد علاقات الصداقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، حيث جاء هذا الوسام ليمثل مبعث فخر واعتزاز لمملكة البحرين وشعبها الكريم، ودليل على المكانة العالية التي يحظى بها الملك حمد بن عيسى لدى قيادة الولايات المتحدة الأمريكية.









مولده



ولد الملك حمد بن عيسي يوم 28 يناير 1950، والتحق بالمدرسة الابتدائية في السادسة من عمره، وحرص والده على تعليمه اللغة العربية.









وكان المك حمد هو أكبر أبناء أمير البحرين السابق الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، أحب القرآن الكريم واستعان بكبار المحفظين، الأمر الذى انعكس على شخصيته ولغته.









ولاية العهد

بمجرد أن انتهى الملك حمد من دراسته المتوسطة وتفوق عام 1964 أعلن رسميا توليه ولاية العهد يوم 27 يونيو 1964، وهو في الرابعة عشرة من عمره، وذلك بعد 3 سنوات من تولي والده مقاليد الحكم في 16 ديسمبر 1961.









ثم التحق بالمدرسة الثانوية في مدرسة ليز بمدينة كمبردج بإنجلترا، وبعدها التحق في 14 سبتمبر 1967 بدوره في كلية مونز الحربية للضباط في مدينة درشوت همبشارير وتخرج فيها يوم 14 فبراير 1968، وفور عودته إلى البحرين قام الملك حمد بوضع خطة لإنشاء قوة دفاع البحرين التي تم تعزيزها ببراءة أميرية في مستهل شهر أغسطس سنة 1968، وظل الملك فى منصب القائد العام لقوة دفاع البحرين منذ بداية تأسيسها وحتى توليه مقاليد الحكم عام 1999.









كذلك شغل منصب رئيس مديرية الدفاع وأصبح عضوا في مجلس الدولة الذي تم تأسيسه في 19 يناير 1970، كما حصل على شهادة الشرف العسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية فى 26 يونيو 1972 وذلك تقديرًا لما أنجزه في الشئون العسكرية منذ عام 1968.









تولي مقاليد الحكم