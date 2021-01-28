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ديني

رد علي جمعة على سيدة تشكو من إهمال واجبات الزوج تجاه الزوجة إعلاميا

الخميس 28/يناير/2021 - 05:16 م
د على جمعة
د على جمعة
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عبد الرحمن محمد
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه وردت بالسُنة النبوية الشريفة الكثير من الأحاديث الموضحة لواجبات الزوجة تجاه زوجها، لكن يوجد أحاديث أكثر توصي الرجل بزوجته وتبين واجبات الزوج تجاهها.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «نسمع كثيرًا من الأحاديث عن واجبات الزوجة تجاه زوجها ، فلماذا لا يوجد واجبات الزوج تجاه زوجته؟»، أن واجبات الرجل تجاه زوجته وردت في الأحاديث النبوية الشريفة بنسبة أكبر من تلك التي توضح واجبات المرأة تجاه زوجها، ولكنكم قوم لا تقرأون.

وأضاف أنها مسألة ثقافة وليست عدم وجود، حيث إن هناك توجها ذكوريا لإخفاء هذا عن النساء ، بمعنى أنهم يعلنون الأحاديث النبوية التي تتحدث عن حقوقهم كرجال وأزواج، كقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا»، فيما يتغافلون عن قوله -صلى الله عليه وسلم-: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي» ، وأنه -صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَكُون في مِهْنَةِ أَهْلِهِ .

وأشار إلى أن سيد الخلق رسول الله -صلى الله عليه وسلم - عندما أنشأ أسرة بينه وبين خديجة -رضي الله تعالى عنها- لم يتزوج عليها، لكن الرجال لا يلتفتون إلى هذا .
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