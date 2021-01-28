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بمشاركة 15 دولة.. السودان تنظم معرض الخرطوم الدولي بعد سنوات من العزلة

الخميس 28/يناير/2021 - 06:04 م
السودان
السودان
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ندى عبد العزيز
بعد سنوات من العزلة، رفع اسم السودان من القائمة الامريكية للدول الراعية للإرهاب وانطلق من جديد معرض الخرطوم الدولي فى دورته ٣٨ بمشاركة ١٥ دولة، بينها دول فى الاتحاد الأوروبي، بهدف التقاء رجال الأعمال السودانيين والأجانب لبحث  وتطوير الأعمال المشتركة وفقًا لتقرير قناة "سكاي نيوز".

وأضاف التقرير أن المعرض يضم فعاليات عدة غير مسبوقة من قبل فيضم المعرض مؤسسات لتجميع جميع الآلات الثقيلة والأثاث المكتبي والمنزلي السوداني بالإضافة إلى المنتجات الزراعية ومواد البناء والعطور والتجميل .

ومن جانبه قال الطاهر أوشي المدير العام لشركة المناطق والأسواق الحرة إن المعرض فى دورته ٣٨ يشهد مشاركات عديدة من الخارج ممثلة فيهم حكومات ال ١٥ دولة .

وأوضح التقرير أن المعرض يشهد حضور عربى وأجنبي وأفريقي فالأول مرة هناك اماكن مخصصة لاستقبال رجال الأعمال لبحث وتطوير الاعمال المشتركة  ويوفر فرص عظيمة لاكتشاف قدرات البلاد الاستثمارية خاصة مايتعلق بقطاع النقل فى السودان .

وفى سياق الاتفاقيات التى تتعلق بقطاع النقل قال وايد محمود مدير حديد السودان إنه تم توقيع على مذكرة اتفاق فى إطار التعاون بين هيئة سكك حديد السودان ودولة روسيا لتبادل الخبرات لنقل ما وصلت إليه سكك حديد روسيا من تقنيات وتكنولوجيا .
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